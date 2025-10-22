Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu Nevşehir'de başladı

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Nevşehir'de başladı. Kentteki bir otelde forum öncesi düzenlenen basın toplantısında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Avrupa Konseyi Demokratik Kurumlar ve Özgürlükler Dairesi Başkanı Irena Guidikova konuşma yaptı.
Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Nevşehir'de başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir otelde düzenlenen forum öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2018 yılında bu programa dahil olduğunu, o dönem 4 kültür rotasının var olduğunu, bugün ise bu sayının 11'e yükseldiğini belirtti. Kapadokya'nın doğa, tarih ve kültürel değerlerin iç içe geçtiği eşsiz coğrafya olmasından dolayı programın bölgede gerçekleştirildiğini aktaran Alpaslan, Türkiye'nin dünyada kültürel zenginliği en güçlü ülkelerden olduğunu vurguladı. Alpaslan, "Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak bu programlarda aktif olarak yer almakta ve çalışmaları desteklemekteyiz. Sürdürülebilir turizm ürünleri aracılığıyla hem yerel toplulukların kalıcı değer yaratması hem de ülkemizin uluslararası görünümünü güçlendiren bir program. Bu anlamda Türkiye'nin kültürel mirasının tanıtımı açısından da önemli bir program. Deneyim ve çeşitliliği sunan kültür rotaları aracılığıyla turizme katkı sunmayı hedeflemekteyiz." dedi. Bu yaklaşımın hem kültürel mirasın korunmasını hem de yerel kalkınmanın desteklenmesini bütüncül bir anlayışla birleştirdiğini dile getiren Alpaslan, şöyle konuştu: "Bugün Kapadokya'da buluşmamız da bir tesadüf değil. Dünyanın en önemli kültürel mirasının, çok önemli zenginliğin olduğu bir bölgedeyiz. Bu vesileyle Avrupa'dan gelen misafirlerimize de bu zenginliği tekrar görebilme imkanı sunulmakta. Türkiye, sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 22 kültürel varlığı, 31 somut olmayan kültürel varlığı ve 9 en iyi turizm köyü kültürel mirasıyla turizminin sürdürülebilirliğini uyum içerisinde sürdüren bir ülke konumunda. Sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya çok daha iyi tanıttığımızda bu zenginliğimizi hem dünya mirasına, dünya insanlarına sunabilme hem de gelecek nesillere aktarma çalışmalarımızı yürütmekteyiz."
Avrupa Konseyi Demokratik Kurumlar ve Özgürlükler Dairesi Başkanı Irena Guidikova ise Kapadokya'nın tüm Avrupa'da bilinirliği olan gözde bir nokta olduğunu ifade ederek, "11 kültür rotası Türkiye'den geçiyor, bu oran gerçekten çok yüksek. Diğer ülkelerin ve uzmanların faydalarını da bir araya getirerek, daha iyi bir şekilde bu mirası nasıl koruyabiliriz, toplumu ve mirası nasıl bir araya getirebiliriz, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınmayı nasıl sağlayabiliriz gibi konular bizim için önemli." diye konuştu. Bu rotalar kapsamında ziyarette bulunanların Kapadokya ile ilgili de bilgi edinme fırsatı elde edebileceğini belirten Guidikova, Türkiye'deki kültürel miras alanlarının daha görünür olacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından başlayan ve basına kapalı devam eden forum, 24 Ekim'de sona erecek. Foruma, 350'ye yakın davetli katılıyor. İnsanların ve mekanların, ortak tarih ve kültürel miras ağları üzerinden bir araya gelerek Avrupa'nın zengin ve geniş mirasını keşfetmesi ve ziyaret etmesini amaçlayan, kültür turizmi alanındaki uluslararası kuruluş olan Avrupa Konseyi Kültür Rotaları'nın 14. Yıllık Danışma Forumu, her yıl farklı bir kültürel destinasyonda düzenleniyor.