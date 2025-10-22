Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu Nevşehir'de başladı

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Nevşehir'de başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir otelde düzenlenen forum öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2018 yılında bu programa dahil olduğunu, o dönem 4 kültür rotasının var olduğunu, bugün ise bu sayının 11'e yükseldiğini belirtti. Kapadokya'nın doğa, tarih ve kültürel değerlerin iç içe geçtiği eşsiz coğrafya olmasından dolayı programın bölgede gerçekleştirildiğini aktaran Alpaslan, Türkiye'nin dünyada kültürel zenginliği en güçlü ülkelerden olduğunu vurguladı. Alpaslan, "Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak bu programlarda aktif olarak yer almakta ve çalışmaları desteklemekteyiz. Sürdürülebilir turizm ürünleri aracılığıyla hem yerel toplulukların kalıcı değer yaratması hem de ülkemizin uluslararası görünümünü güçlendiren bir program. Bu anlamda Türkiye'nin kültürel mirasının tanıtımı açısından da önemli bir program. Deneyim ve çeşitliliği sunan kültür rotaları aracılığıyla turizme katkı sunmayı hedeflemekteyiz." dedi. Bu yaklaşımın hem kültürel mirasın korunmasını hem de yerel kalkınmanın desteklenmesini bütüncül bir anlayışla birleştirdiğini dile getiren Alpaslan, şöyle konuştu: "Bugün Kapadokya'da buluşmamız da bir tesadüf değil. Dünyanın en önemli kültürel mirasının, çok önemli zenginliğin olduğu bir bölgedeyiz. Bu vesileyle Avrupa'dan gelen misafirlerimize de bu zenginliği tekrar görebilme imkanı sunulmakta. Türkiye, sahip olduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 22 kültürel varlığı, 31 somut olmayan kültürel varlığı ve 9 en iyi turizm köyü kültürel mirasıyla turizminin sürdürülebilirliğini uyum içerisinde sürdüren bir ülke konumunda. Sürdürülebilir bir anlayışla dünyaya çok daha iyi tanıttığımızda bu zenginliğimizi hem dünya mirasına, dünya insanlarına sunabilme hem de gelecek nesillere aktarma çalışmalarımızı yürütmekteyiz."