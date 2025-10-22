Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
7 ilde aynı anda sirenler çalacak! Marmara Bölgesi AFAD deprem tatbikatı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

7 ilde aynı anda sirenler çalacak! Marmara Bölgesi AFAD deprem tatbikatı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Tuğba Güner
16:2922/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Deprem tatbikatı ile, olası bir deprem durumunda vatandaşların doğru davranış sergileme yeteneği ve afet bilinci artırılacak. Tatbikata katılacak iller arasında İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli bulunuyor. Peki deprem tatbikatı ne zaman? 2025 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.

MARMARA BÖLGESİ DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

NTV'deki habere göre; AFAD, Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli illerinde eş zamanlı bir deprem tatbikatı yapacak.


Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulamasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olacak.


Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.Seviye 4 düzeyinde yapılacak tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-Kapan-Tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar, bu sürecin ardından bulundukları binaları tahliye edecek.


Tatbikat öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları devam ediyor.İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat sürecine ilişkin hazırlıklar, görev dağılımları, koordinasyon mekanizmaları ve barınma planlarının uygulanmasına dair esaslar ele alındı.





Tatbikat, S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo üzerinden yürütülecek.


S1 seviyesi, yerel imkânların yeterli olduğu durumları;

S2 seviyesi, bir ilin imkânlarının yetersiz kalması durumunda destek illerin devreye girmesini;

S3 seviyesi, ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulmasını;

S4 seviyesi ise uluslararası desteğin gerekebileceği afet senaryolarını ifade ediyor.




#marmara depremi
#deprem
#deprem tatbikatı
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman?