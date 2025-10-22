7 ilde aynı anda sirenler çalacak! Marmara Bölgesi AFAD deprem tatbikatı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Deprem tatbikatı ile, olası bir deprem durumunda vatandaşların doğru davranış sergileme yeteneği ve afet bilinci artırılacak. Tatbikata katılacak iller arasında İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli bulunuyor. Peki deprem tatbikatı ne zaman? 2025 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.

1 /4 MARMARA BÖLGESİ DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

2 /4 NTV'deki habere göre; AFAD, Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli illerinde eş zamanlı bir deprem tatbikatı yapacak.

Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulamasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olacak.



3 /4 Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.Seviye 4 düzeyinde yapılacak tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-Kapan-Tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar, bu sürecin ardından bulundukları binaları tahliye edecek.

Tatbikat öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları devam ediyor.İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat sürecine ilişkin hazırlıklar, görev dağılımları, koordinasyon mekanizmaları ve barınma planlarının uygulanmasına dair esaslar ele alındı.







