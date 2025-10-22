Rusya'dan kritik hamle: Nükleer silah tatbikatı yapıldı

Rus ordusunun, stratejik nükleer silah kullanımına yönelik planlanmış tatbikat yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikata, Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.