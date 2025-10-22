Romanya istihbaratı: Rusya destekli sabotaj planı engellendi

Romanya Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre Romanya İstihbarat Servisi, Bükreş'te bir şirkete yönelik Rusya destekli bir sabotaj planının engellendiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, "Elde edilen veriler, 2 Ukrayna vatandaşının Rus gizli servisleri tarafından kontrol edildiğini ve Avrupa ülkelerini hedef alan geniş bir sabotaj ağıyla bağlantılı olduğunu doğruluyor." ifadelerine yer verildi.
Romanya İstihbarat Servisi (SRI), başkent Bükreş'te Rusya destekli bir sabotaj operasyonunun engellendiğini öne sürdü.
Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), SRI'nin açıklamasına yer vererek, ulusal ve uluslararası partnerlerin yardımıyla Bükreş'teki bir şirkete yönelik Rusya destekli bir sabotaj planının engellendiğini ifade etti.
SRI'nin açıklamasında 14-15 Ekim'de Polonya'dan Romanya'ya 2 Ukrayna vatandaşının giriş yaptığı ve Bükreş'te bir merkeze iki paket bıraktıkları bilgisini paylaştı.
Açıklamada, söz konusu 2 Ukrayna vatandaşının gözaltına alınması emri verildiği aktarılırken, bulunan cihazların imha edildiği kaydedildi.
Bu arada, Polonya'da da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.