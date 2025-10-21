Rusya dost olmayan ülkelere ihracata devam ediyor

Yeni Şafak
14:2221/10/2025, Salı
AA
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ihracatta "dost ülkelerin" payının yüzde 85'e çıktığını belirterek, "Dost olmayan ülkeler de ürünlerimizi almaya devam ediyor" dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da düzenlenen "Made in Russia" adlı forumda konuştu.

Rusya'nın uluslararası ticaretteki görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Mişustin, ülkesinin uluslararası ticarette "daha fazla gelecek vadeden" Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi ülkelere odaklandığını dile getirerek,
"Bu bölgelere ihracat son 4 yıldır istikrarlı şekilde artıyor. Dost ülkeler, 2021'de toplam ihracatımızda yüzde 44 paya sahipken, bu oran yüzde 85'e çıktı"
ifadesini kullandı.

Mişustin, Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" olarak tanımladığı ülkelerle ticaretine ilişkin ise şunları ifade etti:

"Dost olmayan ülkeler de ürünlerimizi almaya devam ediyor. Enerji kaynakları, gübre, nükleer yakıt, metaller, deniz ürünleri ve daha fazlasını alıyorlar. Sadece bu yılın ilk yarısında bu alımlara 25,5 milyar dolardan fazla harcadılar"

Rusya'nın uluslararası ticaretinde yerel para birimlerinin payının yüzde 50'yi aştığına dikkati çeken Mişustin, enerji dışı ihracatı 2035'e kadar 2023'e kıyasla yüzde 66 artırmayı hedeflediklerini söyledi.



