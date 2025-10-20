Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Donetsk'te ilerliyor: Bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

14:3920/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 3 güdümlü bomba ile 129 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü açıklandı.
Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 3 güdümlü bomba ile 129 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Lenino yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da son bir gün içindeki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine destek veren enerji altyapıları ile silahlı insansız hava aracı depolarını vurduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna güçlerinin konuşlandığı 142 bölgenin de ateş altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 3 güdümlü bomba ile 129 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü aktarıldı.

Donbas bölgesindeki bazı önemli mevzilerin kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada,
"Merkez askeri birlikleri, aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Lenino yerleşim birimini kurtardı."
bilgisi paylaşıldı.


#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI TARİH DUYURU TAKVİMİ: KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih açıklaması geldi mi?