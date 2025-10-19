Yeni Şafak
Rusya: Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:5019/10/2025, Pazar
AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubuna bağlı birlikler, cephede ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Poltavka yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çunişino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna
