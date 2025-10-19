Zelenskiy: "Savaş sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor"

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'daki sivil ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Rus ordusunun sadece son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1370 güdümlü bomba ve farklı türden yaklaşık 50 füze kullandığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için daha önce koşulsuz ateşkesin sağlanması, havada, denizde ve karada saldırıların durdurulması için "defalarca" farklı önerilerde bulunduklarını belirten, "Ama bu süreci sürekli yavaşlatan, manipüle eden, müzakereleri uzatan, halkımızı hava saldırılarıyla terörize eden ve cepheye yönelik saldırıları tırmandıran Rusya'dır. Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor." ifadelerini kullandı. Müttefiklere Rusya'ya baskı kurmaları çağrısı yapan Zelenskiy, "güç yoluyla barış sağlanmasının" mümkün olduğunu savundu.