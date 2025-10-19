Fatih'te surların üzerindeki kaçak yapı tedirgin ediyor: En ufak fırtınada parçalar düşüyor





'HER FIRTINADA KOŞARAK DIŞARI KAÇIYORUZ'





Tespit yapılmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğini dile getiren Akarsu, "Bir yıldan fazla oldu müdahale ettiler. Geliyorlar, resim çekiyorlar, rapor tutuyorlar. Doğru, görüyoruz. Gidiyorlar ama bir sonuç yok. Tekrar 2-3 ay sonra bir ekip daha geliyor. 'Biz kontrol ekibiyiz, yapım ekibi gelecek. Büyükşehire bağlı' filan diyorlar. Tekrar gelip rapor tutuyorlar, çizim yapıp gidiyorlar ama yine bir sonuç çıkmıyor. İcraat yok, bir sonuç yok yani" diye konuştu. Surlar üzerindeki duvarın hem yerli hem de yabancı turistler için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Akarsu, "Her fırtına estiğinde biz buradan koşarak dışarı kaçıyoruz. Çünkü gerçekten tehlikeli. Yabancı insanlar da ölebilir. Burası zaten AVM. İçeri otobüsler geliyor. Şimdi bir otobüs daha gelecek. En az 100-200 kişi şehre doluyor. Onların üzerine de yıkılabilir. Kendimiz için konuşmuyoruz bunu, genel olarak konuşuyoruz. Biz, buranın bir an evvel sağlamlaştırılmasını ve rahata çıkmasını istiyoruz" dedi.