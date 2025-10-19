Yarışta skandal olay: Toprak Razgatlıoğlu liderken rakibi tarafından düşürüldü

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci sıradan başladığı 10 turluk Superpole yarışında, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçtikten sonra Bulega'nın çarpmasıyla kaza geçirdi. Pist dışına çıkan Toprak'ın sağlık durumunda bir sıkıntı olmazken, Toprak bu yarıştan puan alamadı.