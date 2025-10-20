Yeni Şafak
Rusya: Budapeşte'de planlanan zirvede Ukrayna konusunda ilerleme umuyoruz

13:5520/10/2025, Pazartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda ABD ile temasları sürdürdüklerini belirterek, "(Budapeşte'deki) Zirvede Ukrayna konusundaki barışçıl çözüm sürecinde ilerleme sağlamayı umuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin konuşan Peskov, görüşmenin detaylarının henüz belirlenmediğini söyledi.

Planlanan zirvede ABD ile ikili ilişkileri ve Ukrayna konusunun ele alınacağını kaydeden Peskov,
"Zirvede Ukrayna konusundaki barışçıl çözüm sürecinde ilerleme sağlamayı umuyoruz"
ifadesini kullandı.
ABD ile Ukrayna konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Peskov,
"Ukrayna konusunun çözümü konusunda Amerikalılarla iletişimimizi sürdürüyoruz, yoğun çalışmalar devam ediyor"
diye konuştu.
Peskov, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde Ukrayna ile toprak takasını ele aldıklarına yönelik uluslararası basında çıkan iddialara ilişkin,
"Bu telefon görüşmesiyle ilgili vermek istediğimiz tüm bilgileri verdik. Daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok"
açıklamasını yaptı.
Rusya ile İran arasındaki ilişkileri de değerlendiren Peskov,
"İran'la işbirliğini her alanda genişletmeye hazırız. İran bizim ortağımız ve ilişkilerimiz çok dinamik bir şekilde gelişiyor. İran'ın nükleer programı hakkında tarafların müzakere etmesi gerektiğine inanıyoruz. Elbette İran'a, egemen bir ülke olan İran'a bu konuda böyle aşırı baskı uygulamak için geçerli hiçbir neden yok"
ifadelerini kullandı.


#ABD
#İran
#Rusya
#Ukrayna
