Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İçimden rap yapmak gelmiyor

İçimden rap yapmak gelmiyor

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
16:3512/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Müzisyen Mirac, muhabirimiz Halime Kirazlı'ya konuştu.
Fotoğraf : Murat Akdemir / Yeni Şafak
Müzisyen Mirac, muhabirimiz Halime Kirazlı'ya konuştu.

Rap şarkılarıyla müzik dünyasında bilinen Mirac, son günlerde sosyal medyasına içerik üretmiyor. Yaptığı düetlerle kendinden söz ettiren sanatçı, sessizliğinin nedenini Yeni Şafak’a anlattı. “İçimden rap yapmak gelmiyor” diyen Mirac, yeni çalışmasının detaylarından da bahsetti.

Müzisyen Mirac (Mozole Mirach) bir süredir sessiz. Son zamanlarda, sosyal medyada yaptığı film, karakter ve viral video düetleriyle öne çıkan sanatçı bir süredir sessiz. Altı aydır neredeyse yeni bir içerik paylaşmayan Mirac’ın sessizliğini nedenini merak ettim. Sessizliğini, yeni projelerini, yaşadığı dönüşümü Yeni Şafak’a anlatan Mirac, müzik dünyasından Gazze’ye farklı başlıklarda konulara değindi. Sessizliğinin üretmemek olmadığını belirten sanatçı, yeni arayışlarda olduğunu belirtti.

Rapi bırakıyor mu

Mirac, son zamanlarda üretilen tartışmalı ve ahlak dışı imgeler taşıyan popüler şarkıları da yorumladı. Sanatçı üretilenlere “Çok afedersiniz; ‘Yanımda çok güzel hatunlar’, ‘Şunu içiyorum’, ‘Kafam çok güzel’ biz bunu diyerek daha nereye ulaşabiliriz” diye tepki gösterdi. Çalışmalarında Anadolu kültüründen izlere muhakkak yer veren Mirac, yeni çalışmasında bu tınılara yer vereceğini, farklı bir müzikle dinleyicilerin karşısına çıkacağını müjdeledi. Filistin içerikleri nedeniyle sürekli engellendiğini de söyleyen müzisyen, Gazze söz konusuysa “Hesap kitap yapamayız” dedi. Röportajın tamamını YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz.



#Mirac
#Mozole Mirach
#Rapçi Mirac
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS'de tercih sınırı var mı? Kaç tercih hakkı var? YKS'de kimler tercih yapabilir?