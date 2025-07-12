İçimden rap yapmak gelmiyor

Müzisyen Mirac (Mozole Mirach) bir süredir sessiz. Son zamanlarda, sosyal medyada yaptığı film, karakter ve viral video düetleriyle öne çıkan sanatçı bir süredir sessiz. Altı aydır neredeyse yeni bir içerik paylaşmayan Mirac’ın sessizliğini nedenini merak ettim. Sessizliğini, yeni projelerini, yaşadığı dönüşümü Yeni Şafak’a anlatan Mirac, müzik dünyasından Gazze’ye farklı başlıklarda konulara değindi. Sessizliğinin üretmemek olmadığını belirten sanatçı, yeni arayışlarda olduğunu belirtti.

Mirac, son zamanlarda üretilen tartışmalı ve ahlak dışı imgeler taşıyan popüler şarkıları da yorumladı. Sanatçı üretilenlere “Çok afedersiniz; ‘Yanımda çok güzel hatunlar’, ‘Şunu içiyorum’, ‘Kafam çok güzel’ biz bunu diyerek daha nereye ulaşabiliriz” diye tepki gösterdi. Çalışmalarında Anadolu kültüründen izlere muhakkak yer veren Mirac, yeni çalışmasında bu tınılara yer vereceğini, farklı bir müzikle dinleyicilerin karşısına çıkacağını müjdeledi. Filistin içerikleri nedeniyle sürekli engellendiğini de söyleyen müzisyen, Gazze söz konusuysa “Hesap kitap yapamayız” dedi. Röportajın tamamını YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz.