Hayat Rap sanatçısı Mirac yeni teklisini yayınladı Hissettiğimi söylüyorum
KÜLTÜR SANAT

Rap sanatçısı Mirac yeni teklisini yayınladı: Hissettiğimi söylüyorum

Rap sanatçısı Mirac, önceki hafta yeni teklisi “Mücevher”i dijital platformlarda yayınladı. Teklisindeki yeni tarzın farklı bir yönelim olmadığını dile getiren şarkıcı “Hissettiğimi yapıyorum ve söylüyorum. Bu aralar da hissiyatım böyle” diye konuştu.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Rap sanatçısı Mirac yeni teklisini yayınladı: Hissettiğimi söylüyorum
Mücevher teklisi

Rap sanatçısı Mirac (Mozole Mirach), önceki hafta yeni teklisi “Mücevher”i dijital platformlarda yayınladı. Önceki şarkılarından daha farklı bir soundla dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, gençlerin sevdiği rapin slow, kafiyeli ve sert unsurlar barındıran melodilerini eskiden beri yaptığını ifade etti. Teklideki yeni tarzın yeni bir müzik yönelimi olarak anlamladırılmaması gerektiğini belirten şarkıcı, “‘Mücevher’ kulağa farklı gelebilir. Çünkü müziğim doğrusal bir ilerleyişten ziyade, hissettiklerime bağlı olarak ortaya çıkıyor. Daha çok hissettiğimi yapıyorum ve söylüyorum. Bu aralar da hissiyatım böyle. Bunu bir yöne yönelim gibi okumamak lazım” diyor.

Tekliler tüketimi hızlandırdı

  • Şarkıcıların tekli çıkarma eğilimlerini de özetleyen genç rapçi şunları ifade ediyor: “Dijital platformlar teklileri daha da yaygınlaştırdı. Eskiden, albüme ait bir şarkı tekli olarak yayınlanırdı. Fakat şimdi hiçbir albüme ait olmayan tekliler geliyor. Bu da tüketim gibi üretimi de hızlandırıyor. Şarkıları değersizleştiriyor. Nasıl olsa gelecek ay yenisi gelecek diye, şarkıyı en fazla bir ay içerisinde bitirilecek bir şey gibi görüyor dinleyenler. Bu durumu, tüketim kültür ve alışkanlıklarını tamamen değiştirmek isteyen düzenin bir parçası olarak görüyorum. Müzik ve sanat böyle bir şey değil.”

Önümüzdeki aylarda çıkaracağı iki tekliden sonra tamamen albüme odaklanacağını belirten sanatçı, bazı şarkıların altyapı ve okuma çalışmalarını da gerçekleştirmiş. Eserler, yakın bir zamanda dinleyicisiyle buluşacak.

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