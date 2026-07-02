TYB’den öğrencilere yaz tatili için 20 kitaplık okuma rehberi

Türkiye Yazarlar Birliği, yaz tatiline giren öğrenciler için yaş gruplarına göre hazırlanan özel bir okuma listesi yayımladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere dört ayrı kademede oluşturulan listede, çocuk ve gençlerin yaz aylarını yalnızca dinlenerek değil, okuma alışkanlıklarını güçlendirerek değerlendirmelerine imkân sağlayacak eserler bir araya getirildi.

TYB’nin hazırladığı seçki, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin hayal gücünü, düşünme becerilerini ve edebiyatla kurdukları bağı geliştirmeyi amaçlıyor. Liste; çocuk edebiyatından hikâyeye, romandan düşünce eserlerine uzanan geniş bir okuma alanı sunuyor.

Her yaşa ayrı öneri

Okuma listesinde ilkokul öğrencileri için çocuk kitabı yazarı Figen Yaman Coşar’ın, ortaokul öğrencileri için çocuk kitabı yazarı Vural Kaya’nın, lise öğrencileri için öykücü-yazar Necip Tosun’un, üniversite öğrencileri için ise şair ve yazar A. Ali Ural’ın önerdiği kitaplara yer verildi.

İlkokul öğrencileri için Faruk Yıldız’ın Oyunun Adı Salata, Tuula Pere’nin Annemin Pofuduk Ekmekleri, Sylvie Baud-Stef’in Kafamdaki Tiktak, Hasan Karaca’nın Dedektif Fil ve Kuyruksuz Yeşil Çetesi ve Esra Bahadır Cesar’ın Kutalmış Serisi önerildi.

Ortaokul listesinde Abdullah Harmancı’nın Aynalı Baba ile Raci, Ayşegül Sözen Dağ’ın Eve Dönüş Bileti, Vural Kaya’nın Herkes Ayağını Kaldırsın, Cahit Zarifoğlu’nun Katırarslan ve Feyza Kartopu’nun Kitabın İçine Düşen Çocuk adlı eserleri yer aldı.

Lise öğrencileri için ise Türk edebiyatının güçlü metinlerinden oluşan bir seçki hazırlandı. Ömer Seyfettin’in Bütün Hikâyeleri, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa, Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye, Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf ve Peyami Safa’nın Yalnızız adlı eserleri lise düzeyindeki öğrencilere tavsiye edildi.

Üniversite öğrencilerine yönelik listede Tarık Buğra’nın Osmancık, Bahattin Özkişi’nin Köse Kadı, Hümeyra Yabar’ın Rûhum Gibidir İşbu Kitâb, Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği ve George Orwell’ın Burma Günleri kitapları bulunuyor.

Yaz, keşif zamanıdır

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek bu sürecin öğrenciler için önemli bir keşif imkânı sunduğunu ifade etti. Kala, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitaplarla kuracağı bağın hayal gücünü, empati yeteneğini ve analitik düşünme becerisini geliştireceğini söyledi.

Lise çağındaki gençler için yaz okumalarının karakter inşası ve entelektüel olgunlaşma açısından önem taşıdığına dikkat çeken Kala, üniversite öğrencilerine ayrıca Necip Fazıl Kısakürek’in Çöle İnen Nur, Nurettin Topçu’nun Yarınki Türkiye, Sezai Karakoç’un Yitik Cennet, D. Mehmet Doğan’ın Batılılaşma İhaneti ve İsmet Özel’in Taşları Yemek Yasak adlı eserlerini de tavsiye etti.







