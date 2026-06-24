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Gazzeli sahaf kitaplarıyla birlikte çadırda yaşıyor

Gazzeli sahaf kitaplarıyla birlikte çadırda yaşıyor

04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Gazzeli sahaf.
Gazzeli sahaf.

Gazzeli sahaf, evinin enkazından çıkardığı kitaplarla kütüphanesini yeniden oluşturdu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya sakinlerinden olan 36 yıllık sahaf Muhammed Ramazan Saad, kitaba olan tutkusu nedeniyle yıkılan evinin enkazından çıkardığı kitapları göç etmek zorunda kaldığı Deyr el-Belah’a kadar taşıdı. Geçmişte Beyt Lahiya’daki 4 katlı bir binanın bodrum katında binlerce kitaptan oluşan sahafın sahibi olan Saad, İsrail saldırılarında bu hazinesini kaybetti.

KİTAPLAR BENİM HER ŞEYİM

Beyt Lahiya’dan orta kesimdeki Deyr El-Belah’a göç eden Saad, kitaplarına duyduğu sevgi ve özlemle ara ara kuzeye gidip yıkılan evinin enkazından kitaplarını çıkarmaya başladı.

Enkazdan çıkarabildiği kitaplarla kütüphanesini eksik de olsa yeniden oluşturan Saad, bu kitapları Deyr el-Belah’ta yol kenarında yere açtığı bir tezgahta okurlarıyla buluşturuyor.

“Evin enkazından çıkarıp Deyr el-Belah’a getirdiğim kitaplarla yine büyük bir kütüphanem oldu” diyen Saad, kitapları satmak için kaldırıma tezgah açtığını ama güneş kitaplara zarar verince bir çadır kiralayıp kitapları oraya yerleştirdiğini söyledi. Kitaplarla birlikte çadırda yaşayan Saad, “Kitaplar benim hayatım, her şeyim” sözleriyle kitaplara olan tutkusunu dile getirdi.



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