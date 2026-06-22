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Dünyaca ünlü Filistinli Grup Le Trio Joubran, 'Dünyaya Barış Çağrısı' turnesiyle Türkiye'de

Dünyaca ünlü Filistinli Grup Le Trio Joubran, 'Dünyaya Barış Çağrısı' turnesiyle Türkiye'de

15:3722/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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"Dünyaya Barış Çağrısı" temasıyla gerçekleştirilecek turne, müziğin evrensel dili aracılığıyla barış, umut ve dayanışma mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
"Dünyaya Barış Çağrısı" temasıyla gerçekleştirilecek turne, müziğin evrensel dili aracılığıyla barış, umut ve dayanışma mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Filistin'in dünyaca tanınan en önemli müzik topluluklarından Le Trio Joubran, Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri kapsamında Eylül ayında Türkiye'nin yedi şehrinde sanatseverlerle buluşacak.


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Hayat / Kültür Sanat
22 Haziran, Pazartesi

"Dünyaya Barış Çağrısı" temasıyla gerçekleştirilecek turne, müziğin evrensel dili aracılığıyla barış, umut ve dayanışma mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Ud virtüözü üç kardeşten oluşan Le Trio Joubran, bugüne kadar dünyanın en prestijli konser salonlarında ve uluslararası festivallerde sahne alarak Filistin kültürünü milyonlarca dinleyiciyle buluşturdu. Kendilerine özgü müzikal yorumlarıyla uluslararası alanda büyük takdir toplayan grup, Türkiye turnesi kapsamında yedi farklı şehirde konser verecek.

Turne Takvimi

21 Eylül – İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi

22 Eylül – Ankara Oran Açıkhava Sahnesi

23 Eylül – Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi

24 Eylül – İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

28 Eylül – Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi

29 Eylül – Şanlıurfa Orpheus Amfi Sahnesi

30 Eylül – Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi

Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri, yalnızca bir konser turnesi olmanın ötesinde; sanatın birleştirici gücüyle barışı, umudu ve insani dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir kültür organizasyonudur.

Organizasyon kapsamında elde edilecek gelirin bir bölümü, Mavi Marmara Derneği koordinasyonunda Gazze'de yürütülen insani yardım çalışmalarına destek amacıyla bağışlanacaktır. Ayrıca konser alanlarında toplanacak bağışlar da Mavi Marmara aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Turnenin organizasyonu DHD Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilirken, medya sponsorluğunu Albayrak Medya üstlenmektedir.

Eylül ayında Türkiye'nin yedi şehrinde gerçekleşecek bu anlamlı turne, sanatın evrensel diliyle barışın, vicdanın ve dayanışmanın sesi olmaya hazırlanıyor.

Dünyaya Barış Çağrısı...Bu sürüm, ulusal basında yayımlanmaya uygun profesyonel bir basın bülteni niteliğindedir.

#Filistin
#Le Trio Joubran
#Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri
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