Bu dünyadan bir Yusuf Tavaslı geçti

Türkiye’de yaşayan birçok insanın çocukluktan itibaren, namaz kılmayı ve duaları kolaylıkla öğrendiği kitapları hazırlayıp yayımlayan Yusuf Tavaslı, geçtiğimiz hafta vefat etti. Tavaslı’yı herkes tanısa da yaşadığını bilmeyen çok insan vardı. Çünkü öne çıkmayı sevmez, sosyal medyada fotoğrafı bile bulunmazdı. Buna rağmen Tavaslı Yayınları’nı kuran Yusuf Tavaslı, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı “Tam Namaz Hocası”, “Tam Dua Kitabı”, “Mealli Yasin-i Şerif” ve benzeri dini kitaplarla, Pamuk Yayınevi’nden çıkan eserler dahil, toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye’de satış rekorları kırdı. 1935 yılında Denizli’de dünyaya gelen Hattat Hafız Hacı Yusuf Tavaslı, 28 Haziran Pazar günü ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığına dualarla defnedildi. Kamuoyu onu daha çok milyonlara ulaşan kitapları ve hattatlık vasfıyla tanısa da o; aynı zamanda hâfız, imam, vaiz ve neyzendi. Fakat bu çok yönlülüğü pek bilinmezdi.

Solda Hattat Hasan Çelebi ve sağda Hattat Yusuf Tavaslı. Arkada Tavaslı’nın müzehhibe kızları Hatice Kübra ve Fatmanur Tavaslı. Nisan 2024 bayram ziyareti.

FEVZİ ÇAKMAK’IN CENAZESİNE KATILDIM

Ailesinden aldığımız bilgiye göre Tavaslı, 15 yaşında İstanbul’a gelişini şu ifadelerle anlatırdı: “İstanbul’a geldiğim gün Fevzi Çakmak’ın cenazesi vardı, ona katılmıştım. Şehzadebaşı Camii’nin imamı Yekta Efendi beni yazı öğrenmem için Hattat Halim Özyazıcı’ya gönderdi. Halim Hoca da beni kabul etti ve nesihten başlattı. Onun vefatından sonra Hattat Hamid Aytaç’a geçince Hamid Hoca beni sülüsten başlattı. Hamid Hoca vefat ettikten sonra Kemal Batanay’a geldim, hoca beni rikadan başlattı.”

OKUTACAK DİNİ KİTAP BULAMADIĞI İÇİN YAYIN İŞİNE GİRDİ

Askerlik öncesinde Sultanahmet Firuz Ağa Camii’nde, askerlik sonrasında ise Vefa’daki Molla (Şemsettin) Gürani Camii’nde imam-hatiplik yapan Tavaslı Hoca, talebelerine okutacak kitap bulmakta zorlandığı için dini neşriyat işine girdi. İlk yazdığı eserler; Elif cüzü, 32 farz ve Çocuklara Armağan (Ahlak) kitabıydı. Temel dini bilgileri, abdesti, namazı ve orucun hakikatini geniş kitlelere aktarmak için 1970 yılında kendi ismiyle anılan Hattat Yusuf Tavaslı Yayınevi’ni kurdu ve bugüne kadar 200 civarı kitap yayımladı. 3 kız, 1 erkek çocuğu ve 4 torunu bulunan Tavaslı, İstanbul Bahçelievler’de oturuyordu.

KENDİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAZDI

Çocukluğundan itibaren babasının yanında olduğunu ve onunla birlikte kitap çalışmalarına katıldığını söyleyen kızı Hatice Kübra Tavaslı, sabit bir yayınevi açana kadar, kitapları dağıtmaya babasıyla birlikte çıktıklarını söyledi. Babasıyla ilgili kendilerinin de bilmediği birçok şey olduğunu belirten Tavaslı, şu ifadeleri kullandı: “Cenazede tanımadığımız insanlar yanımıza gelip, ‘Babanızın hakkını ödeyemeyiz. Bize Kur'an okumayı öğretip namaz kılmaya teşvik ederdi’ diyenler oldu. 8-10 yaşımdan beri babamla beraber dolaştık. Babamın kendisini ön plana çıkardığına hiç rastlamadım. Hatta kendimi adım ve soyadımla bir mecliste tanıttığımda, soyadımın çok aşina geldiğini söylerler. Yusuf Tavaslı’nın babam olduğunu söylediğimdeyse ‘Hayatta mı?’ diye sorarlar. Hayatta olduğunu söyleyince de çok şaşırıyorlar. 10 yaşlarında Sultanahmet Camii avlusunda açılan TDV Kitap fuarında yanındayım. Bir amca geldi, ‘Ben Yusuf Tavaslı’nın arkadaşıyım, şu kitapları istiyorum’ dedi. Babam hiçbir şey demeden kitapları verdi. Kendini neden tanıtmadığını sorduğumdaysa, ‘Kendi dünyasındaki Yusuf Tavaslı ile kalsın kızım’ demişti.”

HAYATINI ABDEST VE NAMAZI ÖĞRETMEYE ADADI

Vaktini hiç boş geçirmediğini söyleyen kızı Hatice Kübra Tavaslı, “Üç kız kardeş de tezhiple uğraşıyoruz. Hepimizi en iyi şekilde eğitmeye çalıştı. Babam gibi çocuklarına değer verip ilgilenen bir baba herhalde çok az bulunur. Biz her şeyi babamdan öğrendik” derken, babasının hayatını dine ve imana vakfettiğini söyleyen oğlu Mustafa Tavaslı ise “Kendisi, ‘Abdesti ve namazı herkese öğretmek gerekiyor, bunun için çok çaba göstermeliyiz’ derdi. Hayatını buna adamıştı” dedi.







