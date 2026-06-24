Sami Yusuf’un müziğinde titreşim var

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, dinleyicilerini “Ecstasy” albümündeki mistik yolculuğa dijital platformlardaki özel görsel çalışmalarıyla çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştiren sanatçının çok kültürlü tınıları bir araya getiren yeni albümüne özel olarak hazırlanan dijital görseller, müzikseverlere işitsel ve görsel bir şölen sunuyor. Kreatif direktörlüğünü Harun Tan’ın, sanat yönetmenliğini Yasin Ünlüsoy’un üstlendiği generative art çalışmalarında; her şarkının kendi ritmiyle uyumlu, özel bir dijital atmosfer ve renk kurgusu oluşturuldu. Ünlüsoy’la bu çalışmanın detaylarını konuştuk.

CANLI PERFORMANSLARDA DA GÖSTERİLECEK

Sami Yusuf’la çalışmaya “Ecstasy” albümü sürecinde Harun Tan aracılığıyla başladığını söyleyen Ünlüsoy, “2025 yılında konser projesi için konuşmuştuk ancak yetişmedi. Daha sonra albümün YouTube ve diğer dijital platformlarda yayınlanacağı netleşti. Bu görsel üretimlerin ilerleyen süreçte sahne performanslarında ve konserlerde de kullanılacağını biliyorum. Dolayısıyla işler hem dijital yayınlarda hem de canlı performans deneyimlerinde yer bulacak” dedi.

HUZURLU BİR BOŞLUK HİSSİ

Sami Yusuf’un eserlerinde dinleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkaran çok güçlü bir yön olduğunu ifade eden Ünlüsoy, müzik eserini görselleştirirken nasıl bir yol izlediğini şu ifadelerle aktardı: “Müziği dinlerken insan kendisini büyük bir boşluğun içinde buluyor; fakat bu boşluk huzursuz değil, aksine huzurla çevrelenmiş bir alan gibi hissettiriyor. Benim üretim sürecim de tam olarak bu deneyimden beslendi. Bu boşluk hissi ve boşlukta yankılanan frekanslar beni görsel kompozisyonların içine taşıdı. Her şarkının kendine özgü bir frekansı, ritmi ve karakteri var. Dolayısıyla her eser farklı bir kompozisyon dili, farklı hareket sistemleri ve farklı ritmik dalgalanmalar gerektiriyor. Ben de müziğin bu karakterini görsel bir dile dönüştürmeye çalıştım.”

ECSTASY ESERİNİ ÇOK ÖNEMSİYOR

Görsel dil konusunda Sami Yusuf’la fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Ünlüsoy, “Ürettiğimiz çalışmalar kendi başına sanatsal bir değer taşısa da aynı zamanda Sami Yusuf’u temsil ediyor. Bu nedenle süreci onun görüşlerini alarak ve geri bildirimlerini değerlendirerek ilerlettik. Genel olarak ürettiğimiz işleri beğendi ve özellikle renklerin kendi dünyasını yansıtmasına önem verdi. Süreç boyunca üzerinde en yoğun çalıştığımız eser ise albümle aynı adı taşıyan ‘Ecstasy’ oldu. Sami Yusuf, bu eser üzerinde özellikle durulmasını istedi” şeklinde konuştu.

RENKLER ONUN DÜNYASINDA ÖNEMLİ

Sami Yusuf’un son derece motive edici birisi olduğunu belirten Ünlüsoy, “Süreç boyunca sizin güçlü yönlerinize odaklanıyor ve karşılaşılan problemleri büyütmek yerine onları aşmanız için teşvik ediyor. Özellikle ritim ve görsel senkronizasyon konusunda son derece hassas. Müziğin ritmik yapısının görsel dilde karşılığını bulmasına büyük önem veriyor. Bunun yanında renkler de onun dünyasında çok önemli bir yer tutuyor. Bana göre Sami Yusuf’un sanat anlayışında katı kütlelerden çok frekanslar, titreşimler ve renkler var. Onun müziğini görselleştirirken de bu yaklaşımı hissetmek mümkün” diyerek sanatçının bakış açısını yorumladı.

KÜÇÜK HATALAR ESTETİĞİN TAMAMLAYICISI

Projede yapay zekayı yoğun kullanmadığını dile getiren Ünlüsoy, “Çünkü bu eserlerin mümkün olduğunca organik ve analog bir karakter taşımasının estetik açıdan daha güçlü olacağını düşündüm. Bir işin bir noktasında insan elinin değdiğini hissetmek, o esere ayrı bir karakter kazandırıyor. Eserlerdeki küçük hatalar, kusurlar ve öngörülemeyen davranışlar benim için bir problem değil; aksine estetiğin tamamlayıcı ve vazgeçilmez parçaları haline geliyor” açıklamasını yaptı.

KONSERLER EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Sami Yusuf’un haziran ayında İstanbul ve Ankara’da yapılması planlanan konserleri lojistik zorluklar nedeniyle eylül ayına ertelendi. Yeni tarihler 23-24 Eylül Ankara, 27-28 Eylül İstanbul olarak açıklandı. Alınan biletler geçerli olacak, iade ve değişim 22 Haziran’da başlayacak.







