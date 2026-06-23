Gazi Koşusu’nun belgeseli çekildi

Hipodrom.com sponsor-luğunda hazırlanan “İlelebet Gazi” belgeseli, 1927’den bu yana aralıksız düzenlenen efsane yarışı, Yönetmen Vakkas Aksu’nun gözünden ekrana yansıtıyor. Gazi Koşusu’nun 100’üncü yılına özel hazırlanan belgeselin 2. gösterimi bu akşam yapılırken, yarın ve 26-27 Haziran’da TAY TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Belgeselde; İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy, ilk Gazi Koşusu’nu 1927 yılında Neriman isimli atıyla kazanan Ali Muhittin Hacıbekir’in torunu Hacıbekir Ailesi’nden Nazlı İmre’nin görüşleri de var.