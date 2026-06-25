Kısa’dan Hisse’ye başvurular başladı

10 yıldır “Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam eden “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”, bu yıl 11. kez sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Kısa’dan Hisse Sanat Derneği tarafından düzenlenen festival, bu yıl 21-28 Kasım’da gerçekleştirilecek. Bu yıl usta sinemacı Lütfi Ömer Akad’ın anılacağı festivalin yarışma bölümüne başvurular ise başladı. Katılımcılar, başvurularını 15 Eylül’e kadar “www. kisadanhisse.org” adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Festivalin 28 Kasım’daki ödül töreninde toplam 700 bin lira değerinde nakdi, ayni ve yapım destek ödülleri dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti ödenecek. Ödül töreninde “En İyi Kurmaca Film”, “En İyi Belgesel” ve “En İyi Animasyon Film” kategorilerinde kazananlara 60’ar bin lira verilecek. “En İyi Deneysel Film” kategorisinde finalist 40 bin lira ödülün sahibi olacak. Ayrıca bu yıl festivale yapay zeka kategorisi dahil edildi. Bu kategorideki “En İyi Film” için de 40 bin lira verilecek. Bu yıl yönetmen ve yazar Lütfi Ömer Akad anısına verilen “Kısa’dan Hisse Sanat Özel Ödülü” ise 40 bin lira olarak sahibine takdim edilecek. Lise kategorisinde “En İyi Film” ödülü alan genç sinemacı ise 30 bin lira ödül ile İstanbul Sinema Evi (İSE) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak.