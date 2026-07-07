Tunceli Müzesi DASA Ödülü’ne aday

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi’nin Avrupa’nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü’ne aday gösterildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tunceli Müzemiz, Avrupa’nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü’ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye’nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen ‘Öğrenme Fırsatlarında Avrupa’nın En İyi Müzesi’ ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek. Sonuçlar, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak” dedi.

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