Özengicioğlu'nun yazma eser koleksiyonu TÜYEK’te

Koleksiyonun teslim törenine TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da katıldı. Koleksiyon, yıl içinde dijital ortama aktarılacak ve “Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu” adıyla erişime açılacak. Hukukçu, şair ve musikişinas Emin Şefik Özengicioğlu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Kastamonu’da bulunduğu dönemde Mehmet Akif Ersoy'a refakat etti ve bu sürece kaynak teşkil eden günlükler tuttu.