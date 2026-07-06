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Özengicioğlu'nun yazma eser koleksiyonu TÜYEK’te

Özengicioğlu'nun yazma eser koleksiyonu TÜYEK’te

04:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Abdullah Özengici
Abdullah Özengici

Kastamonulu Abdullah Özengici, dedesinden miras kalan 55 yazma eser, 123 nadir matbu eser ve 2 levhadan oluşan toplam 180 parçalık “Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu”nu Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışladı.

Koleksiyonun teslim törenine TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da katıldı. Koleksiyon, yıl içinde dijital ortama aktarılacak ve “Emin Şefik Özengicioğlu Yazma ve Nadir Matbu Eserler Koleksiyonu” adıyla erişime açılacak. Hukukçu, şair ve musikişinas Emin Şefik Özengicioğlu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Kastamonu’da bulunduğu dönemde Mehmet Akif Ersoy'a refakat etti ve bu sürece kaynak teşkil eden günlükler tuttu.


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