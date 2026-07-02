Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’i 3 yıldır Amasya’da sergileniyor

Hz. Ali tarafından Arapça sözlerle anlatılan Hilye-i Şerif’te; Hz. Peygamber’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) boyu, yüzü, gözleri, saçları, yürüyüşü ve ahlakı gibi detaylar en ince ayrıntısına kadar tasvir edilir. Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’i olarak kabul edilen bu eser, Hattat Mahmut Şahin’in çalışmasıyla hat şeklinde 7 parça halinde devasa bir foruma dönüştürüldü.







