Yengi Mecmua’dan yapay zekâ destekli platform

Yeni yayın dönemi kapsamında hayata geçirilen yeniliklerle Yengi Mecmua’nın kayıt merkezli edebiyat yaklaşımının daha erişilebilir ve etkileşimli hale getirilmesi hedefleniyor. Yenilenen internet sitesi kapsamında ayrıca “Kayıt Merkezli Okuma: Sözden Ekrana Anlamın Dönüşümü” başlıklı dijital flipbook da okurların kullanımına sunuldu. Yeni sistemle birlikte platform, yalnızca yayınların yer aldığı bir mecra olmanın ötesine geçmeyi, edebiyat ve poetika tartışmalarının sürdürülebileceği dijital bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

EDEBİYAT METİNLERDEN İBARET DEĞİL

Yengi Mecmua Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Enis Özel, sözlü kültürden dijital platformlara uzanan süreçte bilgiye ulaşma ve öğrenme yöntemlerinin değiştiğini belirterek, farklı mecraların içeriklerle kurulan ilişkiyi de dönüştürdüğünü ifade etti. Edebiyatın yalnızca metinlerden ibaret olmadığını aktaran Özel, şiir ve edebi eserlerin farklı kayıt ortamlarında farklı deneyimler sunduğunu belirtti. Platformun yeni internet sitesinde kullanıma açılan yapay zekâ destekli poetika aracıyla kullanıcılar, kayıt merkezli okuma yaklaşımı, şiir, dijital kültür, yayıncılık, algoritmalar ve yapay zekâ çağında edebiyat gibi başlıklarda soru yöneltebilecek. Yayın hayatına 2021’de başlayan Yengi Mecmua, edebiyat, kültür ve düşünce alanında bağımsız yayın faaliyetlerini sürdürüyor.