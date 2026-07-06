Hasan Aycın’ın 4.312 çizgisi dijital ortamda

Kendine has üslubuyla çizgiyi ve tefekkürü bir araya getiren usta çizer Hasan Aycın’ın arşivi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından dijitalleştirilerek erişime açıldı. Projede, sanatçının bugüne kadar muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ile henüz gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve kişisel notları kayıt altına alındı. Kapsamlı arşivde ayrıca Aycın’a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ile sanatı üzerine kaleme alınmış yazı ve araştırmalar da bir araya getirildi.

İçerisinde 4 bin 458 çizgi bulunan koleksiyonun, 4 bin 312’si orijinal çizgiden, 146’sı ise dijital nüshadan oluşuyor. Arşiv verileri arasında 162 ithaflı çizgi, 273 arka yüz notu, 34 albüm ve yayın ilişkisi, bin 795 arşiv notu ile 2 bin 110 açıklama ve katalog kaydı yer alıyor. Bunların yanı sıra 21 defter, 327 fotoğraf, 168 mektup ve 520 eskizden oluşan arşiv, fiziksel tasnifin ardından dijital ortama aktarıldı.

Hasan Aycın ve BİSAV kurucularından Mustafa Özel.

HAKİKATİ ARAMANIN YOLU

Proje kapsamında BİSAV’ın Fatih’teki merkezinde “Siyah Beyaz Arasında Bir Çizgizar: Hasan Aycın” Paneli düzenlendi. Programın açılışında konuşan projenin koordinatörü Betül Demir, Aycın’ın yaklaşık 50 yıldır çizgiyi yalnızca anlatım biçimi olarak değil hakikati aramanın yolu olarak kullanan çok kıymetli bir sanatçı olduğunu söyledi. Demir, böylesine önemli bir üretimin korunması, düzenli arşiv yapısına kavuşturulması ve araştırmacıların erişimine açılması düşüncesiyle bu projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

SANAT ÜRETİMİNDE İLHAMIN ÖNEMİ

BİSAV’ın Kurucu Başkanı Mustafa Özel de yaptığı çeşitli alıntılarla teorik perspektiften Hasan Aycın’ın çizgi serüvenini inceleyerek sanat üretiminde ilhamın önemini anlattı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Cemal Şakar, Aycın’ın kişisel koleksiyonunun nasıl oluştuğunu aktararak, bir arşivin titizlikle oluşturulmasının kıymetine dikkati çekti.

GELENEKSEL ESTETİK

Panelde “Mesleki Eğitim ve Araştırma İmkânı Olarak Hasan Aycın’ın Çizimleri” başlıklı konuşmasında akademisyen Hediyetullah Aydeniz, akademik medya çalışmalarıyla Hasan Aycın’ın sanatının kesişiminin imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Akademisyen Yusuf Ziya Gökçek de “Çizgiden Metne Geleneksel Estetik: Hasan Aycın Eserlerinde Biçim ve Mukavemet” başlıklı konuşmasında Aycın’ın çizgisindeki estetik unsurlarını 5 aşamada incelediğini belirtti.

ANİMASYON VE ANLATI İMKANI

Yönetmen Murat Pay, “Hasan Aycın’ın Görsel Dünyasında Animasyon ve Anlatı İmkanları” başlıklı konuşmasında Aycın’dan yaptığı alıntılarla sanatçının anlatı imkanlarının kaynaklarına, anlatı imkânı olarak çizgisine ve çizgilerinin animasyon tekniğine verdiği ilhama dair görüşlerini ifade etti.

Aycın’ın çizgileriyle hazırlanmış animasyon gösterimiyle tamamlanan program, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

ÇİZGİLERİN KRONOLOJİK GELİŞİMİ TAKİP EDİLEBİLECEK

Haftada iki gün kültür sanat sayfamıza çizimleriyle katkı sunan Hasan Aycın, 50 yıldır çizgi dünyasına anlam katmaya devam ediyor. Bu projeyle birlikte Aycın’ın 50 yıllık çizgilerinin kronolojik gelişimi takip edilebilecek, ithaf edilen kişi ve kurumlar görülebilecek, albüm ve yayın geçmişi ilişkilendirilebilecek. Ayrıca tekrar eden imgeler karşılaştırılarak, eskizden nihai çizgiye geçiş izlenebilecek, arka yüz notları ve belgeler birlikte okunabilecek. Zamanla zenginleşecek Hasan Aycın Koleksiyonuna, “dspace.bisav.org.tr” adresindeki BİSAV e-Arşiv platformu üzerinden ulaşılabiliyor.







