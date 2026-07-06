Bakan Ersoy’dan IRCICA’ya ziyaret

Bakan Ersoy ziyarette, IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’tan merkezde yürütülen akademik çalışmalar ve bilimsel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından İslam dünyasının ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik projeler ile uluslararası iş birlikleri değerlendirildi. Bakan Ersoy, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin hedefleri itibarıyla yalnızca Türkiye için değil, tüm İslam dünyası açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.