‘Yeniden Galıf’la toprağa dönüş sergileniyor

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde “Yeniden Galıf” projesi sanatseverlerle buluştu.
İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Sanatçı yerleştirme programı” kapsamında ziyarete açılan Aslı Tekin’in projesi, “Yeryüzünün Hafızası, Zamanın Sığınağı: Yeniden Galıf” başlığını taşıyor. Program sürecinde bölgenin kültürel mirasını, yaşam pratiklerini ve geleneksel üretim biçimlerini yakından deneyimleyen Tekin, bu birikimi eserlerine yansıtarak izleyicilere kültürel hafızaya odaklanan özgün bir yapı ortaya çıkardı.
TABİATLA KURULAN KADİM İLİŞKİ
Küratörlüğünü Dr. Feride Çelik’in üstlendiği proje, Anadolu insanının tabiatla kurduğu kadim
ilişkiyi, emeği, dayanışmayı, paylaşmayı ve üretmeyi simgeleyen geleneksel “galıf” kültürünü çağdaş sanatın anlatım diliyle yeniden yorumluyor. Anadolu’nun her köşesinde farklı isimlerle ortaya çıkan, arazilerde çalışan insanların yağmur, dolu ve aşırı sıcaktan korunmak amacıyla taş veya kerpiçten yaptığı küçük sığınaklara, Bayburt yöresinde “galıf” deniyor.
Aslı Tekin’in bu eseri, geçmişten günümüze taşınan kültürel hafızayı görünür kılarken, zamana direnen değerleri estetik bir bakış açısıyla ziyaretçileriyle buluşturuyor. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen “Sanatçı yerleştirme programı”, toprakla ilişkisi giderek zayıflayan bir toplumsal yapıya karşı, farkındalık yaratmayı amaçlıyor.