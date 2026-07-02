Sakarya Kültür Yolu'na hazır

Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak şehir, kültür ve sanatın her alanına yayılan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olmasının büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu kültürel mirasın, yaşayan geleneklerinin ve sanat potansiyelinin festival aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşacağını ifade etti.