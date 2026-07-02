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Sakarya Kültür Yolu'na hazır

Sakarya Kültür Yolu'na hazır

04:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında festival heyecanını ilk kez yaşayacak.

Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak şehir, kültür ve sanatın her alanına yayılan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olmasının büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu kültürel mirasın, yaşayan geleneklerinin ve sanat potansiyelinin festival aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşacağını ifade etti.

MİLLET BAHÇESİ'NDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Festival kapsamında Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Haluk Levent, Ferhat Göçer, Demet Akalın, Sefo, Ebru Yaşar, Resul Dindar, Bayhan, Oğuzhan Koç ve Kıraç, Sakaryalı müzikseverlerle buluşacak. Festivalin gastronomi programında ev sahibi Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran ile Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl’ın yanı sıra, Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün de konuklar arasında yer alacak. Festival kapsamında Ofis Sanat Merkezi’nde “Yaşayan Miras: Sakarya” ve “Hiç’ten Gelenler”, Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu’nda “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, Gümrükönü Meydanı’nda ise “Sakarya’nın Tarihi Yüzü” sergileri sanatseverlerle buluşacak.



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