Temizlik kokudan gelir

Kitabın ilk içerik çalışmasını beş sene önce yaptığını vurgulayan Kantarcı, “Kitapta eski Türklerdeki koku kültüründen bahsediyoruz. Anadolu’ya geçiş süreci, koku ile ilgili Anadolu’ya taşınan adetler ve gelenekler yer alıyor. Tabii Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte Arap geleneklerindeki koku hayatımıza giriyor. Osmanlı bir anlamda bu geleneklerin yeniden harmanlanmasıyla gelişti. Osmanlı’da çok çeşitli türlerde kokular var. Osmanlı, kokunun işlevsel olabilmesi için Vazelin gibi cilde sürülen macunlar geliştirdi. Ama bunları da tabii malzemelerle harmanlayıp karıştırıyordu. Hatta bir dönem Osmanlı’da erkekler için bıyık kokusu geliştirildi. Velhasıl kitapta Osmanlı’nın bu zengin koku tecrübesini de anlattık. Yine Osmanlı’da hayatların vazgeçilmezi olan buhuru ele aldık. Koku kapları ve parfüm şişeleri de son olarak kitapta yer alan bölümlerimizden” diyerek kitabın içeriğinden bahsetti.