Tıbbi bitkilerle donanmış bir bahçe

2005 yılında açılan ve 14 dönümlük alanda kurulan bahçe, şehrin ortasında bir vaha gibi. Hele de içerisinde bulunan bitkilerin detaylarını öğrenince, şaşkınlığımızı gizleyemedik. Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde 700’ü aşkın tıbbi bitki bulunuyor. Bitkilerin büyük bölümü etiketli ve etiketlerdeki QR kod vasıtasıyla bitki hakkında geniş ve sesli bilgi almak mümkün. Bahçenin içerisinde tıbbi bitkilerin güvenli bir şekilde korunup üretilmesi için laboratuvarlar mevcut. Bahçedeki bitki atıklar doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Sentetik gübre ve ilaçlara başvurulmuyor. Sulama için damlama ve yağmurlama yöntemleri kullanılıyor.

Bahçede tıbbi bitkiler konusunda farkındalık yaratmak adına yaş gruplarına göre farklı konularda teorik ya da uygulamalı eğitimler veriliyor. Ayrıca kişi ve kurumlara tez, proje gibi çalışmalara materyal desteği de sağlanıyor. Gönüllü bahçıvanlığın da yapıldığı bahçeyi ücretsiz olarak gezmek mümkün. Bitkiler haricinde bahçede bir de Güneş ve Tabiat Takvimi bulunuyor. Güneşin gün boyu ve aylık hareketini güneş saatinden; hayvanların, bitkilerin ve havanın yılın hangi haftasında nasıl hareket ettiğini takvimden takip etmek mümkün.