Aliağa'nın tarihi Helvacı Kilimi kitaplaştı: 'Ali ve Ece' serisine yeni öyküler eklendi

Aliağa Kent Kitaplığı, coğrafi işaretli Helvacı kilimini tüm yönleriyle ele alan kapsamlı bir eseri okuyucuyla buluşturdu. Aliağa Çocuk Yayınevi ise çevre ve şehir kültürü bilincini aşılayan "Ali ve Ece" serisinin iki yeni resimli öykü kitabını çocukların beğenisine sundu.
Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir kaynak niteliği taşıyor
312 sayfadan oluşan eser, Batı Anadolu’da Türk kültürü ve medeniyetinin güçlü miraslarından biri olan Helvacı kiliminin gelecek kuşaklara güvenle aktarılmasına katkı sağlayacak önemli bir kaynak niteliği taşıyor.
"Helvacı kiliminin her bir motifinde zengin Türk medeniyetinin birikimi, insanımızın emeği ve Aliağa’mızın kültürel gücü var"
Kitabın yayımlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Serkan Acar, "Helvacı kiliminin her bir motifinde, her renginde ve her ilmeğinde zengin Türk medeniyetinin birikimi, bu toprakların hikâyesi, insanımızın emeği ve Aliağa’mızın kültürel gücü vardır. Aliağa Belediyesi olarak bu kültürel zenginliğin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserin kentimizin kültürel belleğine kalıcı ve anlamlı bir katkı sunacağına inanıyorum. Helvacı Kilimi projemiz devam ederken aramızdan ayrılan Prof. Dr. Bekir Deniz hocamızı rahmetle anıyor, eseri hazırlayan Dr. Ebru Subaşı hocamıza ve yayına hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.
Aliağa çocuk yayınlarından iki yeni kitap
Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Kent Kitaplığı’nın ardından 2023 yılında kurulan Aliağa Çocuk Yayınevi de iki yeni resimli çocuk öykü kitabını yayımladı. Daha önce üç kitabı yayımlanan "Ali ve Ece" serisinin dördüncü ve beşinci kitapları olan "Ali ve Ece Yavru Flamingo" ile "Ali ve Ece Piknik Günü" çocuk okurlarla buluştu. Demet Bozkurt tarafından kaleme alınan kitaplar, çevre, doğa ve hayvan sevgisinin yanı sıra milli ve manevi değerler, yardımlaşma, kent kültürü ve Aliağa’nın güzellikleri gibi temaları işliyor.
Yazar Demet Bozkurt, Aliağa Belediyesi’nin uzun yıllardır kent tarihi ve kültürüne yönelik yayınlarıyla tanındığını belirterek, çocuklara yönelik bir yayınevinin kurulmasının ve nitelikli çocuk kitaplarının yayımlanmasının son derece değerli olduğunu ifade etti. Bozkurt, desteklerinden dolayı Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti.
"Çocuklarla aramda çok güzel bir iletişim ve bağ var"
Çocuklara yönelik yayınların önemine dikkat çeken Başkan Serkan Acar ise, "Çocuklarla aramda çok güzel bir iletişim ve bağ var. Okullarımızı ziyaret ettiğimizde çocuklarımız bu kitaplardan söz ediyor. Çocuklar, şehrimizin ve ülkemizin geleceğidir. Onlar için her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Bu kitaplar sayesinde çocuklarımız Aliağa’yı daha yakından tanıyor, yaşadıkları kentin değerlerini keşfediyor. Yayımladığımız bu iki yeni resimli çocuk öyküsü kitabının da bu açıdan önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Vatandaşlar, Aliağa Kent Kitaplığı ve Aliağa Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan kitapları Aliağa Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden temin edebiliyor.