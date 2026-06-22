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Okullarda son hafta ders yok: 18 milyon öğrenci etkinliklerle buluşacak

Okullarda son hafta ders yok: 18 milyon öğrenci etkinliklerle buluşacak

09:1422/06/2026, Pazartesi
AA
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Okullarda yaz tatili öncesi son hafta "kültür, sanat ve spor" faaliyetleriyle geçecek.
Okullarda yaz tatili öncesi son hafta "kültür, sanat ve spor" faaliyetleriyle geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla eğitim öğretim dönemlerinin son haftalarının sosyal etkinlik ve kulüpler haftasına dönüştürülmesi kararlaştırılmış, ardından sömestir ve yaz tatilleri öncesi son haftanın dönem sonu faaliyet haftası olarak uygulanmasına başlanmıştı.

Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tüm okul türlerine yönelik hazırlanan ve öğrencilerin okulun son haftasında yeteneklerini ön plana çıkaran faaliyetleri içeren "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası"nı bu yıl da sürdürecek.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimleri için çalışma yürüten MEB, "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında "erdem-değer-eylem" çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler, eğlenerek öğrenecek.

Velilere külfet çıkarmadan, okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istenen faaliyetlerle, öğrencilere oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Faaliyetleri öğretmen ve öğrenciler planlayabilecek

Ayrıca faaliyetler, okul müdürü başkanlığında öğretmen ve öğrencilerden oluşturulacak "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Yürütücü Heyeti" tarafından planlanacak, tüm etkinlikler ise "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" üzerinden merkezi olarak izlenecek.

Öğrencilerin fiziksel ve sanatsal gelişimleri desteklenecek

MEB, okullara örnek olması amacıyla dönem sonu faaliyet haftasının uygulama kılavuzunu da hazırladı.

Bu doğrultuda okullarda hafta boyunca "Dilimizin Zenginlikleri", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek.

Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklenecek, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimleri görünür kılınacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek.



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