Pezeşkiyan’dan Trump’ın sözlerine sert yanıt: Ellerine çocukların kanı bulaşmış biri
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nde İranlı liderleri hedef alan ifadelerine ve ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Trump'ın ifadelerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirten Pezeşkiyan, ABD Başkanı'nı "hakaret etmeden konuşamayan ve ellerine çocukların kanı bulaşmış biri" olarak nitelendirerek, İran'ın haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine cevap vererek, "Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz" dedi.
Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İran ile ateşkesin "sona erdiğini" ilan etmiş ve İranlı liderleri "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" olarak nitelendirmişti.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.