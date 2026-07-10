Pezeşkiyan’dan Trump’ın sözlerine sert yanıt: Ellerine çocukların kanı bulaşmış biri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine cevap vererek, "Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz" dedi.

Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İran ile ateşkesin "sona erdiğini" ilan etmiş ve İranlı liderleri "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" olarak nitelendirmişti.

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