ABD'nin İran'a saldırıları sürüyor: Üç kentte patlama sesleri duyuldu
ABD saldırılarının sürdüğü İran’da, ülkenin güneyindeki Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerine bağlı çeşitli kentlerde patlama seslerinin duyuldu. Buşehr Valiliği patlamaların kaynağına ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıklarken, İran devlet televizyonu ise bazı iddiaların aksine Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Cask kentlerinde şu ana kadar herhangi bir patlama rapor edilmediğini duyurdu.
ABD saldırılarının devam ettiği İran’da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.
Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.
İran devlet televizyonu, bazı haberlerin aksine, Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Cask kentlerinde şu ana kadar herhangi bir patlamanın bildirilmediğini açıkladı.
Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada ise duyulan patlama sesine ilişkin araştırmanın devam ettiği, patlamanın hava savunma sisteminden mi yoksa "düşman" füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtti.
ABD ordusu dün İran’ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.
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