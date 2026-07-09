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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İran'daki gerilime dikkati çekti: Meselenin sonlandırılması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İran'daki gerilime dikkati çekti: Meselenin sonlandırılması gerekiyor

21:36, 09/07/2026, Perşembe
AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İran'daki gerilime dikkati çekti: Meselenin sonlandırılması gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mozambik ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında, İran meselesinin tüm tarafların ve küresel ekonominin çıkarlarını yansıtan bir anlaşmayla sonlandırılması gerektiğini belirtti. Batı'nın Ukrayna konusundaki müzakere çağrılarında ikiyüzlü davrandığını ve geçmiş anlaşmaları baltaladığını ifade eden Lavrov, Mozambik'e terörle mücadelede personel ve askeri teçhizat desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la ilgili meselenin sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Bu mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Afrika turu kapsamında Mozambik'in başkenti Maputo'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edilen Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Manuela dos Santos Lucas ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Mozambik ile stratejik ortaklığı geliştirme ve güçlendirme niyetinde olduklarını dile getirdi.

Mozambik yönetiminin, ülkenin kuzeyinde terör tehdidini ortadan kaldırma yönündeki girişimlerini desteklediklerini vurgulayan Lavrov, "Mozambik'e personel eğitimi, gerekli silah ve askeri teçhizat temini dahil çeşitli destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Lavrov, Afrika'daki bölgesel meselelere değinerek, "Sorunların, terör tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte müzakere yoluyla çözülmesinden yanayız. Terör tehdidi devam ediyor. Bundan ziyade son zamanlarda terör saldırılarında, Ukraynalı paralı savaşçılar aktif şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

"Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz"

Batı'nın Ukrayna konusundaki eylemlerini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Batı, müzakerelere hazır görünmeye çalışarak, Rusya'ya açık açık ültimatom koyuyor. Batı, ikiyüzlü olduğunu ortaya koyarak (Ukrayna) krizi müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor. Bu çözümler, Batı'nın güvencesiyle 2014, 2015 ve 2019'da sağlandı. Ancak her seferinde verilen güvenceler, Batı tarafından yok edildi. Batı, Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de sağlanan anlaşmayı da baltaladı. Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi."

Lavrov, Ukrayna'yla ilgili hedeflere ulaşacaklarını belirterek, Mozambik'e Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

"Filistin Devleti'nin kurulması imkanı baltalanıyor"

İran'la ilgili duruma işaret eden Lavrov, "Bu meselenin sonlandırılması lazım. Bu mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir. Bu anlaşma da sadece İran'ı, komşu ülkeleri ve ABD'yi değil, mevcut durumun küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden zarar gören tüm ülkeleri kapsamalı." dedi.

Lavrov, Filistin'deki durumun kötüleştiğini belirterek, "Filistin Devleti'nin kurulması imkanı baltalanıyor." ifadesini kullandı.

Lucas: "Basra Körfezi'ndeki durum, Mozambik dahil tüm dünyayı etkiledi"

Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Lucas da Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

Basra Körfezi'ndeki durumun, Mozambik dahil tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Lucas, "Bu durum, Mozambik halkının gündelik hayatını etkiledi. Ülkemizdeki yakıt fiyatı yüzde 40 arttı." diye konuştu.

Filistin meselesinin iki devletli formül çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Lucas, Ukrayna krizinin müzakere yoluyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkeleri çerçevesinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.


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Başlıklar :RusyaSergey Lavrovİran
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