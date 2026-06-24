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Avrupa Türkiye’ye istikamet çizemez

Avrupa Türkiye’ye istikamet çizemez

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2025 yılı Türkiye Raporu’na tepki gösterdi.

Avrupa’nın yıllardır Türkiye’ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalktığını, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtlarının bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürdüğünü dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu: “Avrupa, kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hâlâ Türkiye’nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliğiyle tazyik nakışı işlemeye, çifte standart söküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Ne var ki bu yamalı bohçadan ne hakikat çıkar ne hakkaniyet çıkar ne de Türkiye’ye istikamet çizecek bir irade çıkar?”

TÜRK YARGISI BRÜKSEL’E GÖRE KARAR VERMEZ

“Bu nasıl bir körlük, bu nasıl bir hukuksuzluktur? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa Parlamentosu’nun 2025 yılı Türkiye Raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Türkiye’nin yargı erkine uzatılmış arsız, sapkın ve umarsız dalalet dili sıradan bir eleştiri kapsamında yorumlanamaz. Yüce Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez.”



#devlet bahçeli
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