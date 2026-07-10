CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresinin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi
11:22, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 11:50, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi, Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar verildi.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Gürsel Tekin görevine devam edecek, dava 16 Ekim'de görülecek.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin dava İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi. Kayyım olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek. Davanın yeni duruşması 16 Ekim’de görülecek.
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