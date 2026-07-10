İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştığı anı anlattı: 'Benim için çok özel ve anlamlıydı'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez bir yemek masasında denk geldiklerini söyledi ve tanıştıkları anı anlattı. Bakan Çiftçi, Erdoğan'ın kendisinden bir ayet okumasını istediğini belirterek "Benim için çok özel ve anlamlı bir andı" ifadelerini kullandı.