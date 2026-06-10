Önder Aksakal: Özel ve ekibi topyekûn bize katılmak istedi

CHP'li Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ile kendilerine teklif iletildiğini ve Özel'in DSP'yi istediğini ifade eden Aksakal, teklifi reddettiklerini belirterek, "

Bize katılmak istiyorlar topyekün olarak. CHP'nin kurumsal yapısının dışında kalanlar olarak. Özgür Özel ve ekibinin topluca DSP'ye katılabileceğini belirtti. Sohbet sırasında DSP'nin kurultayı ne zaman diye soruyorlar. İbrahim Bey'de bizim bu sene kurultay yılımız diyor. 'Biz kurultayda parti yönetimine geçersek nasıl düşünürler?' diye soruyor. İbrahim Bey de geliyor bunları bana anlatıyor. Ben de bunu anlattığında böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söyledim.