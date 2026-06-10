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Önder Aksakal: Özel ve ekibi topyekûn bize katılmak istedi

Önder Aksakal: Özel ve ekibi topyekûn bize katılmak istedi

23:0410/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aksakal, Özel ve ekibinin DSP'yi 'devralma' teklifinin Murat Emir üzerinden geldiğini söyledi.
Aksakal, Özel ve ekibinin DSP'yi 'devralma' teklifinin Murat Emir üzerinden geldiğini söyledi.

CHP’de 'mutlak butlan'la sonuçlanan kurultay kararının ardından yaşanan kriz sürerken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Özgür Özel kanadından kendilerine "Özel'in genel başkanlığında size katılalım" teklifi geldiği iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir aracılığıyla kendilerine, Özgür Özel liderliğinde topluca DSP’ye katılma ve parti yönetimini devralma yönünde teklif iletildiğini söyledi. "Özel ve ekibi topyekûn bize katılmak istedi" diyen Aksakal, teklifi reddettiklerini yineledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.

21 Mayıs Perşembe günü çıkan kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı görevine tekrar döndü.

Bu karar sonrası yangın yerine dönen CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmezken Özgür Özel ve ekibinin yeni siyasi arayışlara girdiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

"Topluca DSP'ye geçsek, yönetimi biz alsak olur mu?"

CHP'de taht kavgasına dönen süreçte Kılıçdaroğlu yönetimine karşı isyan bayrağı açan Özel cephesinin, Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy ismini içeren "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" formülleri üzerinde durduğu, "hazır parti" ihtimalini de masaya yatırdığı belirlendi.

Bu iddialar konuşulurken DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in kendisine, "Özel'in başkanlığında topluca DSP'ye geçsek, yönetimi biz alsak olur mu?" teklifiyle geldiğini söyledi.

"Niye yanlış anlayayım?"

Emir ise DSP'yi teslim almak gibi bir öneri veya teklif olmadığını ifade ederek, "Genel Başkan Önder Aksakal konuyu yanlış anlamış." dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Aksakal, iddialara açıklık getirerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Niye yanlış anlayayım?" diyen Aksakal, Emir'in zevahiri kurtarmak adına öyle bir paylaşımda bulunmuş olabileceğini söyledi.

"Topyekûn olarak bize katılmak istiyorlar"

CHP'li Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ile kendilerine teklif iletildiğini ve Özel'in DSP'yi istediğini ifade eden Aksakal, teklifi reddettiklerini belirterek, "
Bize katılmak istiyorlar topyekün olarak. CHP'nin kurumsal yapısının dışında kalanlar olarak. Özgür Özel ve ekibinin topluca DSP'ye katılabileceğini belirtti. Sohbet sırasında DSP'nin kurultayı ne zaman diye soruyorlar. İbrahim Bey'de bizim bu sene kurultay yılımız diyor. 'Biz kurultayda parti yönetimine geçersek nasıl düşünürler?' diye soruyor. İbrahim Bey de geliyor bunları bana anlatıyor. Ben de bunu anlattığında böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söyledim.
" dedi.


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