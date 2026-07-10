İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şöyle konuştu:





"2018’de Abraham Paşa Çiftliği Meclis'e devredilecekti, bununla ilgili çalışmaları yürüttük. Daha sonra sanıyorum devir teslim töreni sonrasında bir sofra kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İsmail Kahraman başkanım yan yana oturuyordu. O dönem görev yapan kabine üyelerinden birkaçı da masadaydı.





CUMHURBAŞKANIMIZIN KARŞISINA DENK GELDİM





Ben de özel kalem müdürleri için hazırlanan masaya geçtim, tam yemeğe başlayacakken Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden bir görevli 'Ana masada bir kişilik boşluk var sizi oraya alabiliriz' dedi. Ben de o masaya geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile İsmail Kahraman başkanımızın tam karşısına denk geldim.







