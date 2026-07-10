Danıştay'dan emsal karar: Kamu hastanesinde görev alan hekimlere çifte mesai freni
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile devlet üniversiteleri arasındaki "Birlikte Kullanım Hizmet Sözleşmesi"ne ilişkin emsal nitelikte karar verdi. Kurul, kamu hastanelerinde görev alan öğretim üyelerinin aynı anda muayenehane açamayacağı ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacağı yönündeki düzenlemeyi hukuka uygun bulurken, 30 günü aşan gözaltı veya tutukluluk halinde sözleşmenin feshedilebileceği hükmünü de onadı.
Muayenehane ve özel hastane yasağına Danıştay'dan onay
Kararın en dikkat çeken bölümü, öğretim üyelerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin oldu.
- Kurul, kamu hastanesi ile öğretim üyesi arasında imzalanan hizmet sözleşmesinin zorunlu olmadığını, tarafların sözleşmeyi imzalayıp imzalamamakta serbest olduğunu belirtti. Kararda, kamu hastanesindeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla idarenin, sözleşmeyi imzalayan öğretim üyelerinin çalışmalarını yalnızca bu hastaneye özgülemesini isteme yetkisine sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin kamu yararına uygun olduğu ifade edildi.
Bazı maddelerde iptal kararı kesinleşti
Kurul, öğretim üyelerinin başka yerde geçici görevlendirilmesi, bilimsel faaliyetlerde görevlendirilmesi ve performans gerekçesiyle sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin işlemlerde yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün yeterli olmayacağını, ilgili fakülte dekanının da görüşünün alınması gerektiğini belirtti.
Performans sistemi geçerli sayıldı
Kararda öğretim üyeleri için getirilen bilimsel çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti performans hedefleri de değerlendirildi.
Danıştay, performans kriterlerinin kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacı taşıdığına dikkat çekerek bu düzenlemeleri hukuka uygun buldu.
Mesai dışı çalışma düzenlemesi de korundu
Kurul, belirli işlerin tamamlanması gerektiğinde öğretim üyelerinin normal mesai saatleri dışında da çalışabileceğine ilişkin düzenlemeyi de iptal etmedi.
Kararda, sağlık hizmetinin yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğu, acil durumlarda kesintisiz yürütülmesinin devletin yükümlülüğü bulunduğu belirtilerek bu düzenlemenin kamu yararı taşıdığı ifade edildi.
Gözaltı ve tutukluluk maddesi de geçerli kaldı
Kurul, sözleşmenin süreli olduğu, fesih işlemlerine karşı yargı yolunun açık bulunduğu gerekçesiyle bu düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına karar verdi.
Kararın sonucu
Buna göre, ilk derece mahkemesinin öğretim üyelerinin kamu hastanesinde görev alırken aynı zamanda serbest meslek icra edemeyeceğine ilişkin yasağı iptal eden kararı bozuldu. Buna karşılık sözleşmenin bazı maddelerine ilişkin iptal kararları ise kesinleşmiş oldu.
Bu karar, kamu hastaneleri ile üniversitelerin ortak kullanım modeli kapsamında görev yapan öğretim üyelerinin çalışma şartlarını yeniden şekillendirecek emsal kararlar arasında değerlendiriliyor.
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