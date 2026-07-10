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Danıştay'dan emsal karar: Kamu hastanesinde görev alan hekimlere çifte mesai freni

Danıştay'dan emsal karar: Kamu hastanesinde görev alan hekimlere çifte mesai freni

Lokman Özdemir
10:32, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 10:34, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Danıştay'dan emsal karar: Kamu hastanesinde görev alan hekimlere çifte mesai freni
Kamu hastanesi ile özel çalışma birlikte olmayacak

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile devlet üniversiteleri arasındaki "Birlikte Kullanım Hizmet Sözleşmesi"ne ilişkin emsal nitelikte karar verdi. Kurul, kamu hastanelerinde görev alan öğretim üyelerinin aynı anda muayenehane açamayacağı ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacağı yönündeki düzenlemeyi hukuka uygun bulurken, 30 günü aşan gözaltı veya tutukluluk halinde sözleşmenin feshedilebileceği hükmünü de onadı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,
Sağlık Bakanlığı
 ile devlet üniversitelerinin birlikte kullandığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

Türk Tabipleri Birliği'nin açtığı dava kapsamında incelenen
"Birlikte Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi"
ne ilişkin temyiz sürecini tamamlayan Kurul, sözleşmenin büyük bölümünü hukuka uygun bulurken bazı maddelerde ise eksik düzenleme nedeniyle iptal kararını onadı.

Muayenehane ve özel hastane yasağına Danıştay'dan onay


Kararın en dikkat çeken bölümü, öğretim üyelerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin oldu.


İlk derece mahkemesi, kamu hastanesinde görev alan öğretim üyelerinin serbest meslek icra edemeyeceği ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacağı yönündeki sözleşme maddesini iptal etmişti. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı bozdu.

  • Kurul, kamu hastanesi ile öğretim üyesi arasında imzalanan hizmet sözleşmesinin zorunlu olmadığını, tarafların sözleşmeyi imzalayıp imzalamamakta serbest olduğunu belirtti. Kararda, kamu hastanesindeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla idarenin, sözleşmeyi imzalayan öğretim üyelerinin çalışmalarını yalnızca bu hastaneye özgülemesini isteme yetkisine sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin kamu yararına uygun olduğu ifade edildi.

Bazı maddelerde iptal kararı kesinleşti


Danıştay, buna karşılık sözleşmenin bazı hükümlerinde
eksiklik
 bulunduğuna hükmetti.

Kurul, öğretim üyelerinin başka yerde geçici görevlendirilmesi, bilimsel faaliyetlerde görevlendirilmesi ve performans gerekçesiyle sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin işlemlerde yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün yeterli olmayacağını, ilgili fakülte dekanının da görüşünün alınması gerektiğini belirtti.


Bu nedenle;

Hizmet Sözleşmesi'nin 7. maddesi, 13. maddesi, 17. maddenin üçüncü bölümü, ayrıca Sağlık Bakanlığı Genel Yazısı'nın sekizinci paragrafı yönünden verilen iptal kararı onandı.

Performans sistemi geçerli sayıldı


Kararda öğretim üyeleri için getirilen bilimsel çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti performans hedefleri de değerlendirildi.


Danıştay, performans kriterlerinin kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacı taşıdığına dikkat çekerek bu düzenlemeleri hukuka uygun buldu.


Mesai dışı çalışma düzenlemesi de korundu


Kurul, belirli işlerin tamamlanması gerektiğinde öğretim üyelerinin normal mesai saatleri dışında da çalışabileceğine ilişkin düzenlemeyi de iptal etmedi.


Kararda, sağlık hizmetinin yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğu, acil durumlarda kesintisiz yürütülmesinin devletin yükümlülüğü bulunduğu belirtilerek bu düzenlemenin kamu yararı taşıdığı ifade edildi.


Gözaltı ve tutukluluk maddesi de geçerli kaldı


Danıştay, sözleşmede yer alan
"gözaltına alınma veya tutukluluk nedeniyle 30 günü aşan görevden uzak kalınması halinde sözleşmenin feshedilebileceği"
hükmünü de hukuka uygun buldu.

Kurul, sözleşmenin süreli olduğu, fesih işlemlerine karşı yargı yolunun açık bulunduğu gerekçesiyle bu düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına karar verdi.


Kararın sonucu


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türk Tabipleri Birliği'nin temyiz başvurusunu reddederken, Sağlık Bakanlığı'nın temyiz başvurusunu ise kısmen kabul etti.

Buna göre, ilk derece mahkemesinin öğretim üyelerinin kamu hastanesinde görev alırken aynı zamanda serbest meslek icra edemeyeceğine ilişkin yasağı iptal eden kararı bozuldu. Buna karşılık sözleşmenin bazı maddelerine ilişkin iptal kararları ise kesinleşmiş oldu.


Bu karar, kamu hastaneleri ile üniversitelerin ortak kullanım modeli kapsamında görev yapan öğretim üyelerinin çalışma şartlarını yeniden şekillendirecek emsal kararlar arasında değerlendiriliyor.


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Başlıklar :danıştayöğretim üyelerisağlık bakanlığıdevlet üniversiteleritürk tabipleri birliğikamu hastaneleri
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