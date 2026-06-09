CHP'nin resmi hesabında Özel ve İmamoğlu takipten çıkarıldı

Yaklaşık iki haftalık sessizliğin ardından gelen paylaşım dikkat çekerken, CHP'nin resmi X hesabında takip listesi de sil baştan değişti.

24 Mayıs’tan bu yana ilk kez gönderi yayınlanan resmi hesapta Özel’in hesabı, İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı aday ofisi’ adlı iki hesabı ve ‘CHP TBMM Grup Başkanlığı’ hesapları takipten çıkarıldı.