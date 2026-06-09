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CHP'nin resmi hesabında Özel ve İmamoğlu takipten çıkarıldı

CHP'nin resmi hesabında Özel ve İmamoğlu takipten çıkarıldı

11:189/06/2026, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu

CHP'nin resmi X hesabı 24 Mayıs’tan sonra ilk kez Kılıçdaroğlu paylaşımıyla aktif hale geldi. Yeni takip listesinde Kılıçdaroğlu yer alırken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun hesaplarının ise takipten çıkarılması dikkat çekti.

CHP'nin resmi X hesabı, 24 Mayıs'tan sonra ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımıyla aktif hale geldi.

Hesaptan yapılan duyuruda Kılıçdaroğlu'nun, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da CHP TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği bildirildi.

Yaklaşık iki haftalık sessizliğin ardından gelen paylaşım dikkat çekerken, CHP'nin resmi X hesabında takip listesi de sil baştan değişti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU TAKİPTEN ÇIKARILDI

21 Mayıs’ta Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki CHP 38’inci Olağan Kurultayı iptal edilmiş, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesine karar verilmişti. Aynı gün CHP’nin X hesabı, Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkmıştı.

24 Mayıs’tan bu yana ilk kez gönderi yayınlanan resmi hesapta Özel’in hesabı, İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı aday ofisi’ adlı iki hesabı ve ‘CHP TBMM Grup Başkanlığı’ hesapları takipten çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun hesabınınsa yeniden takibe alındığı görüldü. CHP'nin yeni takip listesinde yalnızca CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor.




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