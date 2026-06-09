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Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sağduyulu yaklaşım göstermenizi bekliyoruz

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sağduyulu yaklaşım göstermenizi bekliyoruz

11:149/06/2026, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'na, "Önemli bir değerimizsiniz" diyen Yavaş, "Milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı yaptı.

"SAĞDUYULU YAKLAŞIM BEKLİYORUZ"

Bugün, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapması beklenen Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyadan seslenen Yavaş, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir."

"Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur." diyen Mansur Yavaş, "Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN GÖSTERECEĞİNİZ HASSASİYET TAKDİRLE KARŞILANACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mesajının devamında "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU, CHP GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, yeni genel başkanlığı sürecinin ilk konuşmasını yapması bekleniyor. Öte yandan CHP Milletvekili Özgür Özel'in de Meclis'e geldiği bildirildi.

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