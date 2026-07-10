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Okyanusun altındaki gizli servet ortaya çıktı: Dünyayı heyecanlandıran keşif

Okyanusun altındaki gizli servet ortaya çıktı: Dünyayı heyecanlandıran keşif

12:04, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 12:06, 10/07/2026, Cuma
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Okyanusun altındaki gizli servet ortaya çıktı: Dünyayı heyecanlandıran keşif

Japon bilim adamları, Tokyo açıklarındaki su altı volkanik kraterinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yoğunlukta altın rezervini keşfetti. Keşif, hem madencilik sektörü hem de çevresel etkileri nedeniyle dünya genelinde dikkatleri bölgeye çevirdi.

Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan bir su altı volkanik krateri, altın rezervleri açısından dünya çapında ses getirecek bir keşfe ev sahipliği yaptı. Japon bilim adamları, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki Izu Adaları yakınlarında bulunan Higashi-Aogashima kalderasında bugüne kadar ölçülen en yüksek yoğunlukta altın birikimini tespit etti.

Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan bir su altı volkanik krateri, altın rezervleri açısından dünya çapında ses getirecek bir keşfe ev sahipliği yaptı. Japon bilim adamları, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki Izu Adaları yakınlarında bulunan Higashi-Aogashima kalderasında bugüne kadar ölçülen en yüksek yoğunlukta altın birikimini tespit etti.

Araştırmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanırken, keşfin Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi. İlk kez 2015 yılında belirlenen hidrotermal alanlardan robotik sistemlerle kaya örnekleri toplayan ekip, bölgedeki aktif sıcak su bacalarının yüksek miktarda altın oluşumuna zemin hazırladığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanırken, keşfin Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi. İlk kez 2015 yılında belirlenen hidrotermal alanlardan robotik sistemlerle kaya örnekleri toplayan ekip, bölgedeki aktif sıcak su bacalarının yüksek miktarda altın oluşumuna zemin hazırladığını ortaya koydu.

Altın "yalancı altın"ın içinde saklı çıktı


Araştırmaya göre altın, görünümü nedeniyle "yalancı altın" olarak bilinen pirit mineralinin içerisinde gözle görülemeyecek büyüklükte nano parçacıklar halinde bulunuyor. Bilim adamları, altının bazı bölgelerde pirit kristallerinin yapısına atom düzeyinde işlendiğini, bazı noktalarda ise nano parçacıklar halinde hapsolduğunu belirledi.

Altın "yalancı altın"ın içinde saklı çıktıAraştırmaya göre altın, görünümü nedeniyle "yalancı altın" olarak bilinen pirit mineralinin içerisinde gözle görülemeyecek büyüklükte nano parçacıklar halinde bulunuyor. Bilim adamları, altının bazı bölgelerde pirit kristallerinin yapısına atom düzeyinde işlendiğini, bazı noktalarda ise nano parçacıklar halinde hapsolduğunu belirledi.

Yapılan analizlerde, söz konusu pirit örneklerinin bugüne kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek altın yoğunluğunu içerdiği ortaya çıktı.

Yapılan analizlerde, söz konusu pirit örneklerinin bugüne kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek altın yoğunluğunu içerdiği ortaya çıktı.

Ticari madencilik için büyük potansiyel


Keşfin yapıldığı Higashi-Aogashima kalderasının, Japonya'nın değerlendirmeyi planladığı diğer hidrotermal alanlara göre daha sığ bir derinlikte bulunması, rezervin ekonomik açıdan daha kolay işletilebilmesini mümkün kılıyor. Bu durum, bölgeyi gelecekte ticari altın madenciliği açısından önemli adaylardan biri haline getiriyor.

Ticari madencilik için büyük potansiyelKeşfin yapıldığı Higashi-Aogashima kalderasının, Japonya'nın değerlendirmeyi planladığı diğer hidrotermal alanlara göre daha sığ bir derinlikte bulunması, rezervin ekonomik açıdan daha kolay işletilebilmesini mümkün kılıyor. Bu durum, bölgeyi gelecekte ticari altın madenciliği açısından önemli adaylardan biri haline getiriyor.

Bilim adamlarından ekoloji uyarısı


Keşfin ardından uzmanlar, derin deniz madenciliğinin çevreye olası etkilerine de dikkat çekti. Aktif hidrotermal bacaların; mercanlar, süngerler, tüp solucanları, kabuklular, ahtapotlar ve çok sayıda deniz canlısı için eşsiz yaşam alanları oluşturduğunu belirten bilim adamları, bu hassas ekosistemin ticari madencilik faaliyetleriyle zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Bilim adamlarından ekoloji uyarısıKeşfin ardından uzmanlar, derin deniz madenciliğinin çevreye olası etkilerine de dikkat çekti. Aktif hidrotermal bacaların; mercanlar, süngerler, tüp solucanları, kabuklular, ahtapotlar ve çok sayıda deniz canlısı için eşsiz yaşam alanları oluşturduğunu belirten bilim adamları, bu hassas ekosistemin ticari madencilik faaliyetleriyle zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Dünya genelinde henüz faaliyete geçmiş ticari bir derin deniz altın madeni bulunmuyor.

Dünya genelinde henüz faaliyete geçmiş ticari bir derin deniz altın madeni bulunmuyor.

Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında planlanan benzer bir proje ise ekonomik sorunlar ve çevre protestoları nedeniyle hayata geçirilemedi. Buna rağmen Japonya'nın, siyasi ve çevresel tartışmalara rağmen derin deniz madenciliğine yönelik araştırmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında planlanan benzer bir proje ise ekonomik sorunlar ve çevre protestoları nedeniyle hayata geçirilemedi. Buna rağmen Japonya'nın, siyasi ve çevresel tartışmalara rağmen derin deniz madenciliğine yönelik araştırmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Başlıklar :altın keşfitokyojapon bilim adamlarısu altı volkanik kraterialtın rezerviokyanus derinlikleri
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