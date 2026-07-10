Okyanusun altındaki gizli servet ortaya çıktı: Dünyayı heyecanlandıran keşif

Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında planlanan benzer bir proje ise ekonomik sorunlar ve çevre protestoları nedeniyle hayata geçirilemedi. Buna rağmen Japonya'nın, siyasi ve çevresel tartışmalara rağmen derin deniz madenciliğine yönelik araştırmalarını sürdürdüğü ifade edildi.