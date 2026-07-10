Dünya tarihi NATO Toplantısı'nı manşetlerine böyle taşıdı: Türkiye iz bıraktı
10:22, 10/07/2026, Cuma
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Liderler, gazeteciler ve tüm misafirler, sunulan imkânları överek ülkelerine döndü.
Ankara'daki NATO Zirvesi, Türkiye'nin diplomatik ve savunma alanındaki ağırlığını uluslararası gündeme taşıdı. Dış basın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, ABD ile temaslar ve yeni stratejik işbirliklerini öne çıkardı.
Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşme ve savunma sanayiine yönelik kritik açıklamalarla uluslararası basının odak noktası oldu.
Yapılan yorumlarda, "Türkiye'nin ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı", "Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi" ifadeleri öne çıktı.
İŞTE O MANŞETLER...
REUTERS:NATO Zirvesi ve Trump-Erdoğan temaslarını "Washington- Ankara ilişkilerinde yeni dönem" olarak değerlendirdi.
LE MONDE:Trump'ın Erdoğan için "Ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam" ifadesini öne çıkardı.
TA NEA:Zirvenin Türkiye'nin bölgesel güç olarak nasıl kuvvetlendiğini gösterdiğini yazdı.
TIMES OF ISRAEL:"Türkiye'nin konumu artırırken, gerileyen İsrail'in nüfuzu zayıflıyor" yorumunda bulundu ve "Trump'ın F-35 satışına verdiği destek, Türkiye'nin konumunu güçlendirdi" denildi.
KATHİMERİNİ:Zirvenin Türkiye'ye yönelik olumlu atmosferde geçtiğini belirtti.
THE WALL STREET JOURNAL:Trump'ın CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 satış planını öne çıkardı.
FINANCIAL TIMES:Türkiye İngiltere güvenlik ortaklığının stratejik önemine dikkat çekti.
THE DAILY STAR:F-35 kararını Erdoğan'a en büyük jest olarak yorumladı.
IL MESSAGGERO:Zirvenin Avrupa savunmasında yeni dönemin kapısını araladığını yazdı.
HAYOM:Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak konumunun giderek pekiştiğini kaydetti.
TÜRKİYE İZ BIRAKTI
Liderler, gazeteciler ve tüm misafirler, sunulan imkânları överek ülkelerine döndü.
İZLANDA BAŞBAKANI KRISTRUN FROSTADOTTIR
"Her şey gerçekten harikaydı."
YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS
Ceddin Deden marşı sonrası görüntüleri Yunanistan'da geniş yankı uyandırırken, "Türkiye muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş" sözleriyle Ankara'nın ev sahipliğini övdü.
İTALYA BAŞBAKANI GIORGIA MELONI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.
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