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ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar

04:00, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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ABD ve İran'dan karşılıklı saldırılar
İran.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye saldırı düzenlemesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke arasında savaşı bitiren mutabakatın çöktüğünü ilan etmesinden sonra karşılıklı saldırılar yeniden başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) çarşamba gece yarısından itibaren İran’ın çeşitli noktalarında 90’dan fazla saldırı gerçekleştirdi. İran ise bu saldırılara dün, Ürdün Kuveyt, Katar ve Bahreyn’de bulunan ABD tesislerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık verdi. Daha önce mutabakatın çöktüğünü ilan eden Trump, saldırıların “Meşru savunma” olduğunu ve İran tarafının kendileriyle iletişim kurup nihai anlaşmaya ulaşmak istediklerini söylediğini belirterek çelişkili açıklamalarda bulundu. CENTCOM’un İran’da düzenlediği saldırılar ise öncekiler gibi Hürmüz Boğazı çevresindeki radar, füze rampaları ve gözetleme kuleleriyle sınırlı kalmadı. ABD savaş uçakları Hürmüz çevresindeki Bender Abbas, Sirik ve Keşm kentlerinin yanı sıra Sistan-Belucistan’daki İranşehr havalimanı, Çabahar’daki füze depoları ve Buşehr nükleer santrali çevresi ile Hazar Denizi’nin doğu kıyısındaki Gülistan’a bağlı Akkale’de bulunan ve Çin ile ticarette kullanılan Akkale-Han Demiryolu Köprüsü’nü hedef aldı. İranlı yetkililer, Buşehr’deki saldırılarda nükleer tesislerin herhangi bir zarar görmediğini açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı, ABD kuvvetlerinin son iki günde İran’ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini 78 kişinin de yaralandığını aktardı. Dün akşam ise İran’ın güneyindeki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde İran Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait bir bölgede iki patlama olduğu ve savaş uçakları tarafından bölgeye saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

SALDIRILAR SÜREBİLİR

Öte yandan ABD merkezli Axios'un haberine göre Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile haftalarca sürebilecek bir çatışmaya hazırlanıyor. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mücadeleye odaklandıklarını duyurmuştu. Yeni operasyonun uzunluğu ve şiddetinin tamamen Tahran'ın sonraki adımlarına bağlı olduğunu belirten ABD'li yetkililer, mevcut gerilimin İran'ın boğazdaki ticari gemilere yönelik saldırılarına devam etmesine göre bir veya iki gün, bir hafta veya bir ay sürebileceğini ifade etti. İran, ateşkes mutabakatı çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kendi onayı ve kontrolü dahilinde yapılmasını savunuyor. Washington ise mutabakat çerçevesinde Hürmüz'den gemilerin serbest ve ücretsiz geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Hamaney Meşhed’e defnedildi

  • İran’da ABD ile gerilim yeniden zirveye çıkarken 28 Şubat’ta savaşı başlatan saldırılarda ölen eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney için 6 gündür süren cenaze törenleri dün, ülkenin batısındaki Meşhed’de tamamlandı. Kente getirilen Hamaney’in naaşı, on binlerce kişinin katılımıyla İmam Rıza Türbesi’ne getirilerek buraya defnedildi.
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Başlıklar :ABDİranHürmüz
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