Motorin fiyatlarında indirim beklentisi: Ne kadar olacak?
10:53, 10/07/2026, Cuma
Diğer
Arşiv
Brent petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesinden 75 dolara gerilemesi akaryakıtta indirimin önünü açtı. Üç zammın ardından motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2 lira 16 kuruş indirim uygulanacak.
Motorinfiyatları kısa sürede 3 kez artış yaşamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, ateşkesin sona ermesi, saldırıların başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.
Brent petrol geriledi
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.
Motorin ne kadar olacak?
Motorinin litresi İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya, İzmir'de 69,10 liraya, doğu illerinde ise 70,58 liraya gerilemesi bekleniyor.
Gündem
Danıştay'dan emsal karar: Kamu hastanesinde görev alan hekimlere çifte mesai freni
Gündem
CHP'de taşlar yerinden oynuyor: 'Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevden alacak' iddiası
Gündem
Serinlemek için girdiği gölette ölü halde bulundu
Gündem
Suikast planı iddiası: Trump Ankara'dan ayrılırken neden uçak değiştirdi?
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.