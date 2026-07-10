KOBİ'nin rotası küresel pazar

Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 3 milyon 928 bin KOBİ, toplam girişimlerin yüzde 99,6'sını oluşturuyor. İstihdamın yaklaşık yüzde 68,5'ini sağlayan KOBİ'ler, ekonominin üretim ve ticaret zincirindeki ağırlıklarını ihracata da taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre KOBİ'ler, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştirirken, dış pazarlardaki etkinliklerini her geçen yıl artırıyor.

KÜRESEL PAZARLARDA YENİ DÖNEM

Küresel ticaretin dijitalleşmesiyle birlikte KOBİ'lerin ihracat modeli de değişiyor. Geleneksel pazarların yanı sıra e-ihracat kanallarını kullanan işletmeler, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika kıtasındaki müşterilere doğrudan ulaşabiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın destek programları, fuar organizasyonları ve pazara giriş projeleri sayesinde özellikle katma değerli üretim yapan KOBİ'lerin uluslararası rekabet gücü yükseliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hedefleri doğrultusunda KOBİ ihracatının orta vadede 95 milyar doların üzerine çıkarılması amaçlanırken, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının da istikrarlı şekilde artırılması planlanıyor.

DİJİTALLEŞME REKABETİ GÜÇLENDİRİYOR

Yapay zekâ destekli üretim sistemleri, bulut tabanlı yönetim yazılımları ve dijital ödeme altyapıları, KOBİ'lerin verimliliğini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle sınır ötesi e-ticaret platformlarının yaygınlaşması, küçük işletmelerin büyük yatırımlara ihtiyaç duymadan küresel pazarlara açılmasına imkân tanıyor. Uzmanlar, dijital dönüşüm yatırımı yapan işletmelerin ihracatta daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekerken, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim standartlarına uyum sağlayan KOBİ'lerin Avrupa başta olmak üzere yüksek katma değerli pazarlarda daha avantajlı konuma geldiğini belirtiyor.

DESTEKLER BÜYÜMENİN ANAHTARI

KOBİ'lerin küresel pazarlardaki etkinliğinin artırılması amacıyla finansmana erişim, Eximbank kredi ve sigorta programları, KOSGEB destekleri ile ihracat odaklı teşvik mekanizmaları önemini koruyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 26 seviyesinde bulunuyor. Finansman imkânlarının genişlemesi, teknoloji yatırımlarıyla birleştiğinde KOBİ'lerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü daha da artırması bekleniyor.

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