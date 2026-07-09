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Eve Geç Kalma Türkiye: Aylık 20 bin liradan başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi ol

Eve Geç Kalma Türkiye: Aylık 20 bin liradan başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi ol

19:14, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Eve Geç Kalma Türkiye: Aylık 20 bin liradan başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi ol
Sur Yapı, geliştirdiği projeler ve sunduğu farklı ödeme modelleriyle ev sahibi olmak isteyenlere ulaşılabilir fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firması Sur Yapı, “Eve Geç Kalma Türkiye” çağrısıyla vatandaşları geleceğe yatırım yapmaya davet ediyor. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konutun yalnızca bir barınma ihtiyacını karşılamadığını; aynı zamanda aileler için uzun vadeli güvence, birikim ve değer artışı sağlayan önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Elmas, “Yeni kampanyamızla aylık 20.000 TL’den başlayan taksitle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımıza çağrımız net; geleceğinizi ertelemeyin, eve geç kalmayın” dedi.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Sur Yapı, geliştirdiği projeler ve sunduğu farklı ödeme modelleriyle ev sahibi olmak isteyenlere ulaşılabilir fırsatlar sunmaya devam ediyor. İstanbul ve Antalya'da hayata geçirdiği projelerle binlerce aileyi ev sahibi yapan şirket, konutun uzun vadeli güvence sağlayan en önemli yatırım araçlarından biri olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Özellikle yüksek enflasyon, artan kira bedelleri ve yükselen yaşam maliyetlerinin konut sahibi olmayı her zamankinden daha önemli hale getirdiği bu dönemde Sur Yapı, "Eve Geç Kalma Türkiye" çağrısıyla vatandaşları geleceğe yatırım yapmaya davet ediyor. Şirket, aylık 20.000 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunuyor.

Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, son yıllarda konut fiyatları ve kira artışlarının vatandaşların yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün konut sahibi olmak yalnızca bir ev satın almak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kişinin geleceğini güvence altına alması, ailesi için kalıcı bir değer oluşturması ve yükselen kira maliyetlerinden korunması anlamına geliyor. Türkiye'de konut ihtiyacı devam ediyor ve nitelikli projelere olan talep her geçen gün artıyor.”

“Bekleyen Değil, Karar Veren Kazanıyor”

Gayrimenkulün uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini belirten Elmas, özellikle ilk evini almayı planlayanlara önemli mesajlar verdi: “Gayrimenkul tarih boyunca değerini koruyan ve artıran yatırım araçlarının başında geldi. Konut almak isteyen vatandaşlarımızın karşılaştığı en büyük risk çoğu zaman fiyatların düşmesi değil, karar vermeyi ertelemektir. Geçmiş yıllara baktığımızda bekleyenlerin değil, doğru zamanda karar verenlerin kazandığını görüyoruz.”

Antalya ve İstanbul'da Güçlü Yaşam Merkezleri

Sur Yapı, İstanbul'da Cevher Ümraniye, Topkapı Suites, Excellence Koşuyolu, Axis Suites ve Topkapı Evleri; Antalya'da ise Sur Yapı Antalya içerisinde Vitrin Antalya, Antalya Suites, Turkuaz ve Sur Cadde projeleriyle farklı ihtiyaçlara yönelik konut seçenekleri sunuyor.

Özellikle Sur Yapı Antalya, bugün otuz binden fazla kişinin yaşadığı yeni bir şehir olarak dikkat çekiyor. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan proje; parkları, sosyal alanları, ticaret noktaları ve yaşam olanaklarıyla Antalya'nın yeni çekim merkezlerinden biri haline geldi.

“Biz sadece binalar değil, yaşam alanları inşa ediyoruz” diyen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir konut projesinin başarısı yalnızca mimarisiyle değil, içinde kurulan yaşamla ölçülür. İnsanların kendilerini güvende hissettiği, çocuklarını büyüttüğü, komşuluk ilişkilerinin geliştiği ve değer kazanan yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz.”

Konut, Geleceğe Yapılan En Güçlü Yatırımlardan Biri

Türkiye'nin genç nüfusu, şehirleşme hızı ve devam eden konut ihtiyacının sektörü desteklemeye devam edeceğini belirten Elmas, şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı: “Türkiye'de konut ihtiyacı devam ediyor. Sadece oturum için değil yatırım yapmak için de insanların ilk tercihi bir konut almak oluyor. Bu nedenle kaliteli, doğru lokasyonda ve güçlü markalar tarafından geliştirilen projeler her zaman değer üretmeye devam edecek. Binlerce ev sahibimiz gibi bugün de ev sahibi olmak isteyen herkese çağrımız net; geleceğinizi ertelemeyin. Eve geç kalmayın.”



Başlıklar :Sur YapıEvKonut
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