Bakan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek

Altın yatırımcısına son uyarı: 14 Temmuz her şeyi değiştirebilir

9 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.125 TL ve ons fiyatı 4.065 dolardan güne başlarken; Orta Doğu’da jeopolitik tansiyon ve “şahin” tonajlı FED tutanakları sarı metal için 2 risk olarak öne çıktı. Bu hafta %2’nin üzerinde gerileyen altın için merkez bankalarının alımları ise daha hızlı düşüşü frenliyor. Kısa vadede 4.000-4.200 dolar bandına dikkat çekilirken, 14 Temmuz’da açıklanacak ABD haziran TÜFE verisinin kritik olduğu vurgulanıyor.