Bakan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek
16:42, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:43, 09/07/2026, Perşembe
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek" dedi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde;
"(Irak-Türkiye boru hattı) Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz"
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