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Ekonomi
BES'te birikim 2,4 trilyonu aştı

BES'te birikim 2,4 trilyonu aştı

04:00, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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BES'te birikim 2,4 trilyonu aştı
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Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaştı. Toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 52 bin 474 oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52 bin 474 olarak gerçekleşti. BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 23'üncü yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

EMEKLİ SAYISI 487 BİNE ÇIKTI

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden alınan bilgilere göre, bu yılın ilk yarısı itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 304 bin 546 oldu. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 248 milyar 252,7 milyon lirayı buldu. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 487 bin 118’e ulaştı. OKS tarafında ise çalışan fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de yılın ilk 6 ayı itibarıyla 153 milyar 229 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 747 bin 928'e yükseldi. Böylece, BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü yılın ilk yarısında 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52 bin 474 olarak kayıtlara geçti. Toplam fonun 2 trilyon 116 milyar 113 milyon lirasını katılımcı fonları, 285 milyar 368,7 milyon lirasını ise devlet katkısı fon tutarı oluşturdu.

116 BİNDEN FAZLA KATILIMCI EKLENDİ

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan 30 Haziran 2026'ya kadar geçen 6 ayda 238 milyar 317 milyon liralık ve yüzde 11'lik artış görüldü. Aynı dönemde BES havuzundaki toplam katılımcı sayısındaki artış 116 bin 979, artış oranı ise yüzde 0,7 seviyesinde hesaplandı.

Kumbarada 100 milyar TL birikti

  • Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor. Yılın ilk yarısı itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 100 milyar 713,9 milyon lira oldu. Fon tutarının 80 milyar 611,5 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken devlet katkısı fon tutarı 20 milyar 102,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Sistemde 1 milyon 718 bin 943 çocuk bulunuyor.

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Başlıklar :BESbirikimEkonomi
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